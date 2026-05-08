Việt Nam khẳng định vị thế eSports trên bản đồ quốc tế

S.S

SVO - Lần đầu tiên LCK, giải đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp cấp cao nhất của Hàn Quốc tổ chức trận đấu chính thức tại Việt Nam, mang đến cơ hội hiếm có cho người hâm mộ, đồng thời góp phần khẳng định vị thế esports trong nước.

Với quy mô kéo dài trong 3 ngày từ 8 - 10/5/2026, KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 mang đến một không gian lễ hội esports đa dạng, kết hợp thi đấu chuyên nghiệp, giao lưu người hâm mộ và các hoạt động giải trí, văn hoá. Xuyên suốt sự kiện, người hâm mộ có cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, ký tặng, chụp ảnh cùng tuyển thủ cũng như nhiều trải nghiệm tương tác khác. Bên cạnh đó, các hoạt động minigame và cuộc thi dành cho các nhà sáng tạo trẻ góp phần tạo nên trải nghiệm đa dạng của sự kiện, nơi cộng đồng fan không chỉ theo dõi mà còn trực tiếp tham gia và kết nối.

KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 được tổ chức trong 3 ngày với những nội dung khác nhau. Hai ngày 8/5 và 10/5, sự kiện tập trung vào các trận đấu esports và giao lưu giữa đội tuyển KIWOOM DRX (đội tuyển esports hàng đầu đến từ Hàn Quốc) cùng 2 đội khách mời là Gen.G Esports và Hanwha Life Esports (HLE), mang đến những màn so tài đỉnh cao và chuẩn mực thi đấu chuyên nghiệp của giải đấu LCK. Trong khi đó, ngày 9/5 mang đậm màu sắc lễ hội và là điểm nhấn “fanfest” của sự kiện, nơi esports không chỉ dừng ở sàn đấu mà còn được mở rộng với các hoạt động kết nối cộng đồng và đêm nhạc quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng như JustaTee, Low G, Tempest…

JustaTee, Low G, Tempest… sẽ 'bùng cháy' trong đêm nhạc vào ngày 9/5.

Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi qua màn hình, giờ đây, người hâm mộ Việt Nam lần đầu có cơ hội trực tiếp trải nghiệm không khí thi đấu chuẩn LCK ngay tại Việt Nam. Đặc biệt, sự xuất hiện của tuyển thủ Lazy Feel (Trần Bảo Minh), đại diện Việt Nam thi đấu trong LCK được xem là điểm kết nối biểu tượng giữa sân chơi quốc tế và cộng đồng trong nước, mang lại niềm tự hào và sự gần gũi cho người hâm mộ Việt Nam.

Việc Việt Nam trở thành điểm dừng chân của LCK Team Roadshow cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường esports trong nước, đồng thời cho thấy Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào các hoạt động esports quốc tế.

Không chỉ mang lại trải nghiệm cho người hâm mộ, sự kiện đã góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ esports khu vực, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác với các tổ chức và giải đấu quốc tế trong tương lai, từ đó tạo tiền đề để thúc đẩy sự phát triển của esports trong nước theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

