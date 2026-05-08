Nổi bật với bộ Tuxedo trên thảm đỏ, Im Soo Jung đã giành giải 'Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất' tại 'Baeksang lần thứ 62'

SVO - Im Soo Jung đã giành giải 'Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất' hạng mục điện ảnh tại 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 62' cho vai diễn Yang Jung Sook trong 'Low Life'.
Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang là lễ trao giải nghệ thuật tổng hợp hàng đầu của Hàn Quốc, bao gồm các lĩnh vực truyền hình, điện ảnh, sân khấu và nhạc kịch. Ba MC Shin Dong-yup, Suzy và Park Bo-gum, những người đã cùng nhau dẫn chương trình lần thứ tám, đã tiếp tục đảm nhiệm vai trò MC cho buổi lễ năm nay.
Nhiều nghệ sĩ từng tỏa sáng trong làng giải trí những năm qua đã tham dự lễ trao giải năm nay để làm rạng danh sự kiện. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 60 năm nhạc kịch Hàn Quốc, một hạng mục nhạc kịch mới đã được thành lập năm nay, với các giải thưởng được trao ở tổng cộng bốn hạng mục, gồm phát thanh, điện ảnh, sân khấu và nhạc kịch.