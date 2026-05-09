Dương Domic đứng cùng bảng bình chọn với Lady Gaga, Taylor Swift, BLACKPINK tại 'Music awards Japan'

Thuận Tùng

SVO - Năm nay, Dương Domic cùng ca khúc 'Mất kết nối' chính thức là đại diện Việt Nam góp mặt tại hạng mục 'Best of listeners' choice: International song powered by Spotify', đứng cùng bảng bình chọn với Lady Gaga, Taylor Swift, JENNIE, Sabrina Carpenter...

Được thành lập từ năm 2025, Music awards Japan (MAJ) được bảo chứng bởi Hiệp hội Thúc đẩy Công nghiệp Giải trí và Văn hóa Nhật Bản CEIPA. Giải thưởng ra đời với sứ mệnh phá bỏ mọi giới hạn, đưa các nghệ sĩ châu Á đứng ngang hàng với những "siêu sao" toàn cầu trên một sân khấu chung đẳng cấp. Năm nay, sức nóng của MAJ 2026 tiếp tục được lan tỏa rộng hơn tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn tạo nên uy tín của MAJ chính là hạng mục International special award. Năm 2025, hạng mục này được thiết lập dựa trên sự hợp tác chiến lược giữa MAJ và các giải thưởng âm nhạc danh giá hàng đầu khu vực như giải thưởng Cống hiến (Việt Nam), MAMA (Hàn Quốc), TMEA (Trung Quốc) hay AMI wards (Indonesia).

Việt Nam đã sớm để lại dấu ấn đậm nét tại sân chơi này khi trong năm đầu tiên tổ chức (2025), ca sĩ Tùng Dương đã xuất sắc vượt qua nhiều "đối thủ nặng ký" để giành chiến thắng vang dội với tác phẩm Tái sinh tại hạng mục International special award. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn khẳng định sự tương đồng về tiêu chuẩn chuyên môn giữa âm nhạc Việt Nam và các hội đồng thẩm định quốc tế khắt khe.

Bước sang năm 2026, "sức nóng" của giải thưởng tại thị trường Việt Nam một lần nữa được thổi bùng khi Dương Domic cùng bản hit Mất kết nối xuất hiện tại danh sách đề cử hạng mục Best of listeners' choice: International song powered by Spotify. Không chỉ minh chứng cho sức hút mãnh liệt của ca khúc trên không gian số, mà còn là cơ hội vàng để cộng đồng người hâm mộ thể hiện sự yêu mến với thần tượng.

Đây chính là lúc để fandom của Dương Domic khẳng định sức mạnh đoàn kết, trực tiếp đưa thần tượng vươn xa trên bảng xếp hạng quốc tế và ghi dấu ấn cá nhân mạnh mẽ tại đấu trường âm nhạc uy tín bậc nhất Nhật Bản năm nay. Thời gian bình chọn sẽ diễn ra cho đến hết 20/5/2026, tại nền tảng Spotify.

Danh sách đề cử của International songs năm nay tiếp tục quy tụ những tên tuổi có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trên bản đồ âm nhạc thế giới: Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, JENNIE, Doechii, Mariah Carey. Song song đó, thị trường Nhật Bản cũng khẳng định được sức mạnh của chủ nhà, khi có liên tiếp các tên tuổi "ghi danh" tại các hạng mục quan trọng.

#Dương Domic #Mất kết nối #Music awards Japan #Lady Gaga #Taylor Swift #JENNIE #Sabrina Carpenter

