'Đạo diễn trăm tỷ' Huỳnh Lập bất ngờ cầm mic ca hát 'đối đầu' với dàn 'nam thần' V-biz

SVO - Đạo diễn - diễn viên Huỳnh Lập, giọng ca thực lực Đông Hùng đến những nhân tố đầy bất ngờ như Mew Amazing, Thuận Nguyễn và Thái Lê Minh Hiếu sẽ góp mặt trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'.

Sự góp mặt của Huỳnh Lập tại mùa 2 tạo ra những kỳ vọng về sức hút nội dung và sự sáng tạo không giới hạn. Ở tuổi 33, Huỳnh Lập đang sở hữu một "gia tài" giải thưởng điện ảnh.

Mang tâm thế hồ hởi và cực kỳ tò mò, Huỳnh Lập tiết lộ màn solo chào sân sẽ là một bản phối "duy nhất một đêm" của một ca khúc gắn liền với con đường làm nghề của anh. "Đây là phiên bản duy nhất chỉ dành cho Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", nam nghệ sĩ khẳng định.

Được định vị là một trong những giọng ca thực lực hàng đầu showbiz Việt, Đông Hùng mang đến chương trình nền tảng chuyên môn vững chắc cùng tư duy nghệ thuật đa năng. Năm 2024, nam ca sĩ ghi dấu ấn lớn với bước chuyển mình sang lĩnh vực nhạc kịch khi giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc qua vai diễn Chí Phèo trong vở Giấc mơ Chí Phèo.

Vị thế của anh tiếp tục được khẳng định trong năm 2025 qua màn trình diễn mở màn Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (A50) và chuỗi chương trình quốc gia Tổ Quốc trong tim.

Là "phù thủy âm nhạc" đứng sau hàng loạt "bản hit" đình đám, sự xuất hiện của music producer Mew Amazing mang đến một góc nhìn chuyên môn sâu sắc. Vốn quen thuộc với công việc thầm lặng phía sau hậu trường, việc bước ra ánh sáng sân khấu là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Thừa nhận sự lo lắng khi bước ra từ phòng thu để tương tác trực tiếp với khán giả, Mew Amazing xem đây là cơ hội để tìm kiếm những người anh em mới và "làm mới" chính mình.

Sở hữu ngoại hình lý tưởng và gia tài giải thưởng điện ảnh, Thuận Nguyễn lại gây bất ngờ khi tự nhận mình là người hướng nội. Anh tâm sự: "Đăng ký tham gia chương trình là Thuận thấy mình gan lắm rồi đó. Xem mùa 1, Thuận thấy các anh em rất đoàn kết nên cũng muốn thử đặt mình vào môi trường như vậy. Thuận muốn học thêm hát, thêm nhảy để xem mình làm được gì”.

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ sở hữu gu thẩm mỹ riêng biệt và cá tính, Thái Lê Minh Hiếu mang đến chương trình một phong cách trình diễn năng động. Để chuẩn bị cho hành trình này, Thái Lê Minh Hiếu cho biết, anh đã tích cực nâng cấp đa dạng từ việc rèn luyện thanh nhạc, vũ đạo bài bản, đến kỹ năng chơi guitar điện.