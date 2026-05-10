Nữ võ sĩ gốc Việt thành công nhất thế giới Viva Van lan tỏa thông điệp nữ quyền qua sự nghiệp ấn tượng

Sự kiện Saigon Slam Jam mang đến những màn biểu diễn đô vật chuyên nghiệp theo phong cách các giải đấu WWE, được tổ chức bởi Vietnam pro wrestling (VPW). Sự kiện quy tụ sự xuất hiện của những tên tuổi vận động viên nổi tiếng đến từ quốc tế như nữ đô vật người Mỹ gốc Việt ViVa Van (Mỹ), nữ đô vật chuyển giới nổi tiếng nhất Đông Nam Á Chelsea Marie (Philippines), SPD, Cheese Burger Kids (Singapore), đội RGT (Thái, Singapore, Philippines) và các đại diện đến từ Việt Nam.

Trận đấu duy nhất của hai nữ đấu sĩ ViVa Van và Chelsea Marie trở thành tâm điểm chú ý. ViVa cần ra sức bảo vệ đai vô địch của mình trước tham vọng sừng sỏ từ Chelsea. ViVa Van là nữ võ sĩ gốc Việt thành công nhất thế giới với kinh nghiệm dày dặn, từng xuất hiện trên các đài truyền hình lớn tại Mỹ. Trong khi đó, Chelsea Marie lại là nữ đô vật chuyển giới nổi hàng đầu Đông Nam Á.

ViVa Van tuy nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng người hâm mộ, nhưng lại không đủ bình tĩnh để có những khởi đầu ấn tượng. Cô liên tục thất thế trước những đòn vật nhảy đẹp mắt của Chelsea Marie. Tưởng như sẽ để mất đai vô địch, ViVa Van đã bật lên vào những phút cuối, nhanh chóng chiếm giữ thế chủ động và hạ đo ván đối thủ đến từ Philippines.

Để có được màn trình diễn đẹp mắt, được hò hét cổ vũ nhiệt thành thế này, ít ai biết các đấu sĩ đã phải luyện tập rất nhiều trước đó, với sàn tập, với đối thủ của mình. Đó là đặc thù của môn thể thao có tính trình diễn cao như đấu vật biểu diễn. ViVa Van chia sẻ: “Tôi vốn ở Mỹ, nhưng vì đêm biểu diễn thi đấu này, tôi đã bay về Việt Nam sớm nhiều ngày để tập luyện cho quen với sàn tập. Tuy vậy, để có thể giữ vững phong độ trình diễn, tôi đã lên kế hoạch cho màn đấu từ nhiều tháng trước và không ngừng luyện tập mỗi ngày trong những lần thi đấu tại Mỹ”.

“Tôi rất mong muốn sự xuất hiện của một ViVa Van mãnh liệt, cũng như những nỗ lực biểu diễn thi đấu của tôi hôm nay sẽ truyền động lực đến những khán giả nữ và những ai đang yếu thế trong xã hội. Sự rèn luyện, sự nỗ lực của các bạn 8có thể giúp bạn trở nên tự tin, mạnh mẽ như cách tôi đang làm", nữ võ sĩ cho biết.

"Tuy môn đấu vật biểu diễn đã rất phát triển ở Mỹ, nơi tôi xuất phát, nhưng hình tượng đấu sĩ nữ cần nhiều thời gian hơn để có thể đứng vững tại đây. Tôi muốn bản thân sắp tới có thể có những màn đấu với cả đấu sĩ nam, vì tôi muốn thông điệp về nữ quyền của mình có thể tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn ở Việt Nam”, ViVa Van bộc bạch.