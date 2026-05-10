Á hậu sở hữu một trong những đôi chân dài nhất 'Hoa hậu Việt Nam' truyền động lực cho thí sinh 2026

SVO - Việc giành danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam 2020' đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô gái gen Z Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo sở hữu chiều cao lý tưởng 1,74m cùng số đo ba vòng lần lượt là 81-61-95 cm. Qua vòng kiểm tra sinh trắc học - vốn là một trong những tiêu chuẩn đặc biệt của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Thảo còn gây ấn tượng với đôi chân dài 1,11m.

Với lợi thế về sắc vóc cùng thần thái tự tin, Ngọc Thảo đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 khi mới 20 tuổi. Cô cho biết, danh hiệu này đã biến cô nữ sinh Ngọc Thảo nhút nhát trở nên đầy tự tin khi đứng trước đám đông.

Sau đó, Á hậu Ngọc Thảo còn ghi dấu ấn khi lọt top 20 cuộc thi Miss grand International 2020, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng khi "chinh chiến" các cuộc thi nhan sắc cấp quốc tế của những đại diện có xuất thân từ Hoa hậu Việt Nam.

Vừa qua, Á hậu Ngọc Thảo cũng góp mặt trong bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng của đạo diễn Lê Thiện Viễn, mang tên Hẹn em ngày nhật thực. Dù chỉ tham gia với vai nhỏ nhưng cô cũng kịp tỏa sáng, hứa hẹn sẽ là nhân tố tiềm năng của màn ảnh Việt. Từ vai diễn này, Ngọc Thảo cũng đang tích cực trau dồi, học thêm kỹ năng diễn xuất. Đây sẽ là định hướng sắp tới của 'nàng Hậu'.

Trong lần trở lại với Hoa hậu Việt Nam 2026, cùng chủ đề "Miền hương sắc", Nguyễn Lê Ngọc Thảo cảm thấy biết ơn khi tham gia cuộc thi năm đó. Cô hy vọng, các thí sinh năm nay, ngoài sắc vóc đã có, cần thể hiện sự tự tin, bản lĩnh trong quá trình thi.

'Nàng Hậu' cũng chia sẻ kinh nghiệm rằng, đừng để chiếc vương miện trở thành áp lực, mà hãy tận hưởng hành trình tại Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Nếu bạn tin tưởng vào khả năng của mình, bạn sẽ thành công. Nếu bạn nghĩ mình làm được, chắc chắn sẽ đến đích.

Hiện tại, vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam dự kiến diễn ra vào tuần 2, tháng 6/2026, tại TP. HCM. Còn Sơ khảo phía Bắc dự kiến diễn ra vào tuần 3, tháng 6/2026, tại Hà Nội. Á hậu Ngọc Thảo mong các cô gái hãy nhanh tay đăng ký và đừng bỏ lỡ cơ hội bước vào "nhà chung" của Hoa hậu Việt Nam.