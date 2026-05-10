Á hậu sở hữu một trong những đôi chân dài nhất 'Hoa hậu Việt Nam' truyền động lực cho thí sinh 2026

Nguyễn Lê Ngọc Thảo sở hữu chiều cao lý tưởng 1,74m cùng số đo ba vòng lần lượt là 81-61-95 cm. Qua vòng kiểm tra sinh trắc học - vốn là một trong những tiêu chuẩn đặc biệt của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Thảo còn gây ấn tượng với đôi chân dài 1,11m.
Với lợi thế về sắc vóc cùng thần thái tự tin, Ngọc Thảo đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 khi mới 20 tuổi. Cô cho biết, danh hiệu này đã biến cô nữ sinh Ngọc Thảo nhút nhát trở nên đầy tự tin khi đứng trước đám đông.
Sau đó, Á hậu Ngọc Thảo còn ghi dấu ấn khi lọt top 20 cuộc thi Miss grand International 2020, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng khi "chinh chiến" các cuộc thi nhan sắc cấp quốc tế của những đại diện có xuất thân từ Hoa hậu Việt Nam.
Vừa qua, Á hậu Ngọc Thảo cũng góp mặt trong bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng của đạo diễn Lê Thiện Viễn, mang tên Hẹn em ngày nhật thực. Dù chỉ tham gia với vai nhỏ nhưng cô cũng kịp tỏa sáng, hứa hẹn sẽ là nhân tố tiềm năng của màn ảnh Việt. Từ vai diễn này, Ngọc Thảo cũng đang tích cực trau dồi, học thêm kỹ năng diễn xuất. Đây sẽ là định hướng sắp tới của 'nàng Hậu'.
Trong lần trở lại với Hoa hậu Việt Nam 2026, cùng chủ đề "Miền hương sắc", Nguyễn Lê Ngọc Thảo cảm thấy biết ơn khi tham gia cuộc thi năm đó. Cô hy vọng, các thí sinh năm nay, ngoài sắc vóc đã có, cần thể hiện sự tự tin, bản lĩnh trong quá trình thi.
'Nàng Hậu' cũng chia sẻ kinh nghiệm rằng, đừng để chiếc vương miện trở thành áp lực, mà hãy tận hưởng hành trình tại Hoa hậu Việt Nam năm nay.
Nếu bạn tin tưởng vào khả năng của mình, bạn sẽ thành công. Nếu bạn nghĩ mình làm được, chắc chắn sẽ đến đích.
Hiện tại, vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam dự kiến diễn ra vào tuần 2, tháng 6/2026, tại TP. HCM. Còn Sơ khảo phía Bắc dự kiến diễn ra vào tuần 3, tháng 6/2026, tại Hà Nội. Á hậu Ngọc Thảo mong các cô gái hãy nhanh tay đăng ký và đừng bỏ lỡ cơ hội bước vào "nhà chung" của Hoa hậu Việt Nam.
Thời gian, hình thức đăng ký dự thi
Thời gian đăng ký dự thi đến hết ngày 12/6/2026.
Thí sinh nộp đơn đăng ký dự thi (theo mẫu chung của Ban tổ chức) qua online và nộp trực tiếp khi đến thi Sơ khảo, hoặc qua đường bưu điện tại:
a) Đăng ký trực tiếp:
Miền Bắc: Tiểu ban Thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, tại Trụ sở báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội hoặc D29 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Miền Nam: Tiểu ban Thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại TP. Hồ Chí Minh - số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh.
Tây Nguyên: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên - số 52 Trần Nhật Duật, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Miền Trung: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Miền Trung – số 339 Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng hoặc số 19 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Nghệ An: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An - số 21 Hồ Xuân Hương, Phường Thành Vinh, Nghệ An.
Hotline tiểu ban thí sinh toàn quốc: 0981981975.
b) Đăng ký Online
- Trang web: Hoa hậu Việt Nam 2026, LaSoong.
- Link đăng ký online khác do Ban tổ chức thông báo trong quá trình tuyển sinh.
- Mẫu đơn nhận tại các địa điểm trên hoặc tải và in từ báo điện tử Tiền Phong hoặc Hoa hậu Việt Nam 2026.