NewJeans bao giờ mới thoát được 2 chữ 'đạo nhạc'?

Tuệ Nghi

SVO - Hãng thu âm ADOR đã lên tiếng về vụ kiện mới nhất do bốn nhạc sĩ người Mỹ đệ đơn, cáo buộc ca khúc 'How Sweet' năm 2024 của NewJeans đạo nhạc.

Ngày 9/5 (giờ Hàn Quốc), một đại diện của ADOR đã lên tiếng với các phương tiện truyền thông: "Chúng tôi đã xác nhận với nhóm sản xuất đứng sau How Sweet tại BANA rằng, không có sự đạo nhạc nào. Dựa trên điều này, chúng tôi dự định sẽ phản hồi vụ kiện một cách thích đáng".

Trước đó, có thông tin cho rằng, bốn nhạc sĩ người Mỹ đang theo đuổi vụ kiện chống lại NewJeans và ADOR vì nghi ngờ đạo nhạc, cho rằng giai điệu và phần lời của đoạn đầu bài hát How Sweet rất giống với một ca khúc mà các tác giả này đã gửi cho NewJeans để xem xét.

Họ cáo buộc bài hát How Sweet của New Jeans đã đạo nhạc bản demo One of a Kind của họ. Lập luận của họ là giai điệu và cấu trúc của đoạn đầu bài hát rất giống nhau. Do đó, họ yêu cầu New Jeans và công ty quản lý của họ chia sẻ tiền bản quyền.

Đơn kiện nêu rõ: "Cả hai bài hát đều sử dụng nhịp 4/4 và giọng Si giáng thứ, và có sự tương đồng ở 31 nốt nhạc trải dài khoảng tám ô nhịp". Theo họ, nhà soạn nhạc Audrey Armacost được giao nhiệm vụ sáng tác lời và giai điệu cho một bài hát mới của New Jeans vào tháng 1/2024. Cô đã hợp tác với ba nhà soạn nhạc khác, nhưng bài hát đã bị loại trong quá trình tuyển chọn cuối cùng. Bốn tháng sau, How Sweet được phát hành, và các nguyên đơn tuyên bố rằng, đoạn đầu bài hát rất giống với bản demo của họ.

Trong khi đó, bài hát How Sweet của NewJeans, phát hành ngày 24/5/2024, được ghi nhận là sáng tác của các nhạc sĩ 250, Sarah Aarons, Elvira Anderfjard, Oscar Scheller, Stella Bennett và Tove Burman, với phần lời được ghi nhận là của Gigi, Sarah Aarons, Elvira Anderfjard, Oscar Scheller, Stella Bennett, Tove Burman và Danielle. Nhà sản xuất người Hàn Quốc 250 đảm nhiệm phần hòa âm.

"How Sweet" là ca khúc chủ đề cùng tên trong đĩa đơn kép cùng tên của New Jeans, phát hành vào tháng 5 năm 2024. Ca khúc này đã được Billboard (Mỹ) đưa vào danh sách "25 Ca khúc K-pop hay nhất năm 2024" và NME (Anh) công bố.

