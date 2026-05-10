Vì sao Moon Ga Young là nhân tố gây 'chia rẽ' cặp vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin?

Tuệ Nghi

SVO - Moon Ga Young đánh bại Son Ye Jin để giành 'Ảnh hậu Baeksang', khiến cho cặp vợ chồng Bin-Jin không có cơ hội đứng trên sân khấu cùng nhau khi Hyun Bin 'lên ngôi Thị đế'. Nhưng vẻ ngoài 'phủ sóng' của Moon Ga Young trên thảm đỏ dường như đã báo trước điều đó.

Moon Ga Young gây sốt mạng xã hội với vẻ ngoài tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang 2026, thu hút sự chú ý với chiếc váy "táo bạo".

Tại thời điểm đó, Moon Ga Young đã thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khi bước trên thảm đỏ, diện một chiếc váy lụa màu đỏ tía với đường viền cổ chữ V sâu và đường xẻ tà khoe đôi chân thon dài. Thiết kế hở lưng kết hợp hoàn hảo với những hình xăm của cô, tạo nên một vẻ quyến rũ nhưng cũng đầy táo bạo. Vóc dáng quyến rũ của Moon Ga Young hiện rõ ngay cả trong những bức ảnh hậu trường. Cô dường như đã hoàn toàn chinh phục chiếc váy gây chú ý này với biểu cảm tự tin thường thấy và những món trang sức lấp lánh.

Những dây đeo mảnh mai, đường viền cổ xẻ sâu và đôi chân thon dài của cô được tôn lên trong mỗi bước đi đã thu hút mọi ánh nhìn. Đặc biệt, thiết kế hở lưng của chiếc váy, để lộ toàn bộ phần lưng của Moon Ga Young, đã hé lộ một hình xăm hoàn thiện một diện mạo táo bạo và độc đáo hơn cả những phong cách trước đây của cô.

Moon Ga Young đã khép lại đêm trao giải bằng việc giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn Jeongwon trong phim Once We Were Us. Trong bài phát biểu nhận giải, cô đã cảm ơn bạn diễn Koo Kyo Hwan cũng như đạo diễn của bộ phim, Kim Do Young. Moon Ga Young cho biết đây là năm thứ 20 trong sự nghiệp diễn xuất của cô và hứa sẽ tiếp tục phát triển để trở thành một nghệ sĩ đáng ngưỡng mộ hơn nữa trong tương lai.

Chúng ta sẽ gặp lại Moon Ga Young vào năm 2027 trong 'siêu phẩm truyền hình' quy tụ 'dàn sao lấp lánh' như Choi Woo Shik, Heo Nam Jun, Gong Seung Yeon, Kang Han Na... và được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên “Whale Star: The Gyeongseong Mermaid”. Lấy bối cảnh năm 1926 dưới thời Nhật Bản đô hộ, bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc này kể về Heo Su A (Moon Ga Young), một cô hầu gái 17 tuổi bị gia đình nghèo bán làm nô lệ. Sau giấc mơ thấy một con cá voi bị thương, cô phát hiện Kang Ui Hyeon (Choi Woo Shik), một nhà hoạt động độc lập bị thương nặng, trôi dạt vào bờ và bí mật chăm sóc anh cho đến khi anh hồi phục – bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, một vụ ám sát bất thành của đồng đội anh khiến Su A bị câm. Quyết tâm trả thù, Su A đến Gyeongseong, nơi cô vướng vào thế giới nguy hiểm của những chiến sĩ kháng chiến. Trong khi đó, Ui Hyeon – một người ưu tú có học thức và là điệp viên bí mật giỏi về gián điệp và giải mã – đấu tranh với thân phận là con trai của một thẩm phán thân Nhật trong khi cống hiến hết mình cho phong trào độc lập. Khi con đường của họ giao nhau, cả hai đều bị cuốn sâu vào một cuộc chiến thử thách lòng trung thành, quá khứ và trái tim của họ.
