Jeongyeon TWICE thu hút sự chú ý với vẻ ngoài khác lạ

Tuệ Nghi

SVO - Jeongyeon thu hút sự chú ý sau khi chia sẻ những bức ảnh mới khoe vẻ ngoài mảnh mai và thanh lịch của mình.

Jeongyeon đã chia sẻ những cập nhật từ chuyến đi Nhật Bản của mình trên mạng xã hội. Trong những bức ảnh được đăng tải, cô đã chinh phục người xem bằng vóc dáng khỏe mạnh và thon gọn ở nhiều địa điểm khác nhau. Đặc biệt, cô dường như đã giảm cân thành công, không còn dấu vết của việc tăng cân trong thời gian tạm nghỉ trước đây do vấn đề sức khỏe và tác dụng phụ của steroid.

Trong những bức ảnh, Jeongyeon khoe vóc dáng thanh tú, với cánh tay và đôi chân thon gọn rõ rệt. Người hâm mộ cũng nhận thấy rằng, bộ trang phục rộng rãi càng làm nổi bật vẻ ngoài mảnh mai của cô. Những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt và vẻ ngoài tươi tắn của cô cũng thu hút sự chú ý.

Năm 2020, Jeongyeon gặp phải tác dụng phụ, bao gồm tăng cân, do hội chứng Cushing khi dùng steroid để điều trị thoát vị đĩa đệm cổ. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn về chị gái mình, nữ diễn viên Gong Seung-yeon, Jeongyeon đã rơi nước mắt và tiết lộ: "Đó là khoảng thời gian tôi phải vật lộn về mặt tinh thần".

Hiện đã hồi phục sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, bước đi tiếp theo của Jeongyeon là trở thành một diễn viên. Mới đây, một đại diện từ bộ phim điện ảnh New Soldiers: The Movie (đạo diễn Min Jin-ki) đã đưa ra tuyên bố chính thức với OSEN: "Chúng tôi đã đề nghị Jeongyeon vai diễn một nữ y tá, và cả hai bên hiện đang xem xét tích cực".

New Soldiers: The Movie là phần ngoại truyện của loạt phim truyền hình New Soldiers. Đạo diễn Min Jin-ki trở lại chỉ đạo dự án, mở rộng bối cảnh từ căn cứ quân sự ban đầu để kể câu chuyện trên nền tảng một bệnh viện quân đội. Thông qua dự án này, Jeongyeon sẽ đón nhận thử thách diễn xuất trên màn ảnh rộng lần đầu tiên sau 10 năm kể từ khi TWICE ra mắt.

