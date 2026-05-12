Mai Phương Thúy sau 20 năm đăng quang 'Hoa hậu Việt Nam': Tường thành nhan sắc và sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt

SVO - Năm 2026 đánh dấu 20 năm kể từ khi Mai Phương Thúy lên ngôi 'Hoa hậu Việt Nam 2006'. Từ đó đến nay, cô luôn là tên tuổi hạng A của showbiz Việt, bất chấp ít hoạt động trong nghệ thuật.

Hiện tại, Hoa hậu Mai Phương Thúy hầu như không có nhiều hoạt động trong showbiz Việt. Thỉnh thoảng, cô vẫn xuất hiện ở vài sự kiện nghệ thuật của bạn bè thân quen. Thậm chí, có lần "nàng Hậu" đã chia sẻ rằng, không muốn được gọi là nghệ sĩ vì đã từ lâu ít tham gia nghệ thuật.

Dẫu vậy, Mai Phương Thúy vẫn là tên tuổi "hot" suốt bao năm qua. Chỉ cần nhất cử nhất động của cô cũng đủ để netizen lẫn báo chí chú ý. Trên trang cá nhân, cô chỉ đăng ảnh về cuộc sống đời thường. Nhưng qua đó, người hâm mộ vẫn thấy được sức hút từ hào quang của một Hoa hậu Việt Nam sau hai thập kỷ đăng quang.

Khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khỏi động với chủ đề "Miền hương sắc", Mai Phương Thúy tiếp tục trở thành người đẹp được các "beauty fan" gọi tên quay lại. Năm nay cũng kỷ niệm đúng 20 năm cô giành được chiếc vương miện danh giá này. Nếu như có sự góp mặt của "nàng Hậu" trong mua thi năm nay chắc chắn sẽ bùng nổ truyền thông.

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006, khi chỉ vừa tròn 18 tuổi. Sau đó, cô tiếp tục gặt hái thành công khi vào top 17 Miss world cùng năm. Với chiều cao "khủng" 1,80 m, "nàng Hậu" trở thành tâm điểm chú ý của công chúng vì vẻ đẹp đầy khỏe khoắn và cá tính.

Cô cũng là ngươi đẹp có câu trả lời ứng xử được công chúng nhắc đến mỗi mùa Hoa hậu Việt Nam khởi động. Khi trả lời cho câu hỏi: “Những lúc nào bạn cảm thấy mình thiếu tự tin nhất?”, Mai Phương Thúy khéo léo cho biết: “Trong cuộc sống, ai cũng muốn vươn đến một vẻ đẹp hoàn thiện về nhân cách về hình thức và tâm hồn. Chính vì thế, con người rất có ý thức trang bị cho mình những hành trang để có thể trở thành một người tự tin trong cuộc sống".

Câu chốt của phần trả lời này đã giúp Mai Phương Thúy ghi điểm: “Vì vậy, theo em, lúc em cảm thấy thiếu tự tin nhất đó chính là lúc mình chưa trang bị đủ cho mình những kiến thức, những điều tốt đẹp để có thể trở thành người phụ nữ Việt Nam mang vẻ đẹp Việt Nam, nhân cách Việt Nam, trái tim Việt Nam”.

Qua 20 năm nổi tiếng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy vẫn là tường thành nhan sắc. Khi đứng chung khung hình với các "mỹ nhân" khác, cô vẫn nổi bật với thần thái sắc sảo. Với hành trình bền bỉ của mình, cô góp phần giữ cho thương hiệu Hoa hậu Việt Nam được công chúng ngày càng yêu mến.

Thời gian, hình thức đăng ký dự thi ​ Thời gian đăng ký dự thi đến hết ngày 12/6/2026. ​ Thí sinh nộp đơn đăng ký dự thi (theo mẫu chung của Ban tổ chức) qua online và nộp trực tiếp khi đến thi Sơ khảo, hoặc qua đường bưu điện tại: ​ a) Đăng ký trực tiếp: ​ Miền Bắc: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trụ sở báo Tiền Phong - số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội /hoặc D29 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ​ Miền Nam: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại TP. Hồ Chí Minh - số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh. ​ Tây Nguyên: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên - số 52 Trần Nhật Duật, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. ​ Miền Trung: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Miền Trung – số 339 Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng /hoặc số 19 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. ​ Nghệ An: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An - số 21 Hồ Xuân Hương, Phường Thành Vinh, Nghệ An. ​ Hotline tiểu ban thí sinh toàn quốc: 0981981975 ​ b) Đăng ký Online ​ - Báo Tiền Phong điện tử. ​ - Trang web:Hoa hậu Việt Nam 2026, LaSoong. ​ - Link đăng ký online khác do Ban tổ chức thông báo trong quá trình tuyển sinh. ​ - Mẫu đơn nhận tại các địa điểm trên hoặc tải và in từ báo điện tử Tiền Phong hoặc Hoa hậu Việt Nam 2026. ​

