Dương Mịch khiến cõi mạng 'phát hờn'

Trong một thế giới nơi ánh đèn sân khấu và sự hào nhoáng của thảm đỏ đan xen, vòng ba căng tròn như quả đào từ lâu đã là một chỉ số quan trọng cho việc quản lý vóc dáng của các nữ 'ngôi sao'.

Hình dáng đầy đặn, tròn trịa nhưng săn chắc này không chỉ là hình mẫu tối thượng của một vóc dáng khỏe mạnh mà còn thể hiện trí tưởng tượng thẩm mỹ của công chúng về sức mạnh của người phụ nữ. Khi máy quay lia qua tấm lưng thẳng đứng của họ, những đường cong mềm mại của eo và hông dường như kể một câu chuyện: "Vẻ quyến rũ thực sự đến từ sự kiên trì và đam mê mỗi ngày".

Dương Mịch, với vóc dáng tỷ lệ vàng khiến mọi người kinh ngạc. Sự tương phản rõ nét giữa vòng eo thon gọn và vòng hông đầy đặn khiến cô trở thành tâm điểm chú ý tại nhiều sự kiện thảm đỏ. Cô kiên trì tập Pilates 5 ngày một tuần, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, tạo hình cơ mông hoàn hảo. Vẻ đẹp khỏe mạnh rạng rỡ tự nhiên này lan tỏa mạnh mẽ hơn nhiều so với việc cố tình chỉnh sửa, và nó cũng khiến nhiều người nhận ra rằng, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng.

Điều đáng chú ý là thế hệ diễn viên mới đang theo đuổi vóc dáng lý tưởng một cách khoa học hơn. Một số tập trung vào luyện tập chức năng để cải thiện hiệu suất thể thao, trong khi những người khác kết hợp y học cổ truyền Trung Quốc để cải thiện tuần hoàn máu. Sự chuyển dịch từ "theo đuổi sự gầy gò" sang "theo đuổi sức khỏe" phản ánh sự phát triển của các quan niệm thẩm mỹ đương đại: "Vẻ đẹp thực sự luôn được xây dựng trên nền tảng cân bằng giữa thể chất và tinh thần".

Dương Mịch trong bộ phim cổ trang "Giang sơn đại đồng", tái hiện kiểu trang điểm má hồng thời Bắc Ngụy, dự kiến phát sóng vào năm 2027. Câu chuyện trong "Giang sơn đại đồng" lấy bối cảnh thời kỳ Nam Bắc triều, khi nhà Bắc Yên bị nhà Bắc Ngụy hùng mạnh tiêu diệt. Công chúa Phong Trư (Dương Mịch), tràn đầy lòng căm thù quê hương và gia tộc, đặt hy vọng khôi phục lại triều đại vào người cháu gái của mình, Phong Nhan Nhị (Dương Mịch), người đã bị bắt làm nô lệ. Sau khi Hoàng đế Văn Thành (Tuoba Jun), do Lưu Học Nghĩa thủ vai, lên ngôi, Phong Nhan Nhị được phong làm Hoàng hậu và dần dần nắm giữ quyền lực trung tâm của nhà Bắc Ngụy. Sau khi Hoàng đế Văn Thành băng hà, bà dẹp loạn, ổn định triều đình và chuyển trọng tâm từ quê hương ra thế giới, chủ trương hội nhập dân tộc, thực hiện cải cách và học hỏi văn hóa, thể chế của vùng Trung Nguyên, cuối cùng đạt được những thành tựu to lớn.

