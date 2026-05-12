'Nhạc sĩ của những kỷ lục' Nguyễn Văn Chung bước ra khỏi 'vùng an toàn' theo cách khó ngờ

Sự góp mặt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một trong những bất ngờ lớn nhất của chương trình năm nay. Với 17 năm cống hiến, anh xác lập kỷ lục Việt Nam với hơn 300 bài hát thiếu nhi và hàng loạt "bản hit quốc dân".

Rời bỏ hình ảnh người đứng sau những "bản hit", Nguyễn Văn Chung mong muốn vượt qua giới hạn của một nhạc sĩ để thử sức với ca hát, nhảy múa và kỹ xảo sân khấu. Anh chia sẻ chân thành: “Mình lo rằng có thể trở thành "cục tạ" cho các anh trai khác gánh, nhưng đây là hành trình học hỏi và trải nghiệm đáng giá nhất mà mình lựa chọn".

Đến với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Vương Anh Tú không chỉ mang theo những giai điệu thanh xuân, mà còn là khao khát được cọ xát trong môi trường đội nhóm. Nam nhạc sĩ tiết lộ sẽ mang đến một sáng tác hoàn toàn mới với đề tài độc đáo chưa từng được khai thác, hứa hẹn sẽ là một cú nổ về cảm xúc ngay trong vòng solo đầu tiên.

Đến với sân chơi “chông gai” lần này, Hà An Huy mang tâm thế hứng khởi của một nghệ sĩ trẻ muốn kết nối với các bậc tiền bối. Dù còn nhiều hồi hộp, nhưng tư duy âm nhạc chỉn chu và khả năng biến hóa trên sân khấu của Huy được kỳ vọng sẽ mang lại những màn trình diễn đậm chất nghệ thuật và đầy sức trẻ.

Sau nhiều năm cống hiến cho diễn xuất, Tùng Mint coi đây là cơ hội để tìm lại bản ngã nghệ thuật và phô diễn những tài lẻ chưa từng công bố. Anh hứa hẹn sẽ đem đến những bước nhảy hip-hop “cháy” nhất và một tư duy trình diễn mới mẻ.

Hoàng Rob là nghệ sĩ nhạc cụ duy nhất từng giành giải Cống hiến. Anh hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc nghệ thuật khác biệt cho chương trình.

Bất ngờ lớn nhất mà Hoàng Rob dành cho khán giả tại mùa này chính là việc anh sẽ cất giọng hát. Anh hào hứng chia sẻ: “Hoàng đang rất 'máu' cho tới ngày được hội ngộ cùng các anh nhưng cũng lo lắng vì Hoàng nghe bảo năm nay luật chơi sẽ thay đổi rất nhiều. Hoàng chắc chắn đây sẽ là một hành trình rất chông gai nhưng cũng sẽ rất đáng nhớ".