Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đỗ Mỹ Linh: Hành trình một thập kỷ rực rỡ sau đăng quang 'Hoa hậu Việt Nam'

Bình Nguyễn

SVO - Đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi nhan sắc danh giá quốc gia 'Hoa hậu Việt Nam 2016', đến nay, Đỗ Mỹ Linh vẫn được công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc thăng hạng và nền tảng tri thức vững vàng.

Đỗ Mỹ Linh đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam tròn một thập kỷ. Suốt hành trình 10 năm với danh hiệu danh giá này, cô đã cho thấy bản lĩnh cũng như sự cống hiến sức trẻ cho các hoạt động cộng đồng. Điều này cũng chính là 4 giá trị cốt lõi của Hoa hậu Việt Nam gồm: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

635583255-10214321675351886-2133302684363317384-n.jpg

​Hiện tại, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang và có hai con. Tuy sống trong gia đình hào môn nhưng cô vẫn giữ cuộc sống đơn giản, bình dị. Từ khi đăng quang đến nay, "nàng Hậu" luôn được khen ngợi vì không hướng đến sự xa hoa. Thay vào đó, cô tập trung phát triển các giá trị cốt lõi từ bên trong.

634400301-10214326774399359-2258033756496007732-n.jpg

Không chỉ gây thiện cảm bởi sự giản dị, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn xây dựng hình ảnh Hoa hậu Việt Nam có trình độ học vấn. Cô tốt nghiệp trường ĐH Ngoại thương và từng thử sức với vai trò MC, biên tập viên truyền hình. Gần đây, người đẹp lui về chăm sóc gia đình nhỏ nên ít tham gia các hoạt động giải trí.

512883789-10213121240781772-6084040846004613378-n.jpg

Tuy vậy, Đỗ Mỹ Linh vẫn là tên tuổi hàng đầu được các nhãn hàng lựa chọn. Không chỉ vậy, cô thường xuyên góp mặt trong các show diễn thời trang lớn trong nước. Dù đã lập gia đình nhưng cái tên Đỗ Mỹ Linh chưa bao giờ "hạ nhiệt".

497768295-10212740160655007-8328934360704706420-n.jpg

Trong mùa tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026, câu chuyện Đỗ Mỹ Linh suýt bỏ thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016 lại được netizen chú ý trở lại. Năm đó, cô bận rộn với lịch học, lịch làm việc nên đã tính không tham dự vòng Sơ khảo của Hoa hậu Việt Nam. Nhưng sau đó, cô vẫn cố gắng theo đuổi giấc mơ về chiếc vương miện danh giá này và gặt hái thành công vang dội.

513045606-10213118455232135-2406274656316211388-n.jpg

Câu trả lời ứng xử của Đỗ Mỹ Linh năm 2016 cũng được đánh giá là một trong những câu trả lời khéo léo nhất trong các mùa giải Hoa hậu Việt Nam. Khi được hỏi: "Nhiều bạn trẻ lấy việc làm việc hết mình, hưởng thụ tối đa làm phương châm sống. Bạn có đồng tình với phương châm đó không?". Cô đã không ngần ngại chia sẻ: "Khi đọc câu nói trong phong bì này, tôi hơi băn khoăn một chút về chữ 'hưởng thụ'. Nếu được, tôi muốn thay bằng từ 'tận hưởng'. Khi đã làm việc hết mình, tôi nghĩ, ai cũng xứng đáng tận hưởng thành quả do mình làm ra".

530388553-10213355227191286-7257547716819023765-n.jpg

Và đến hiện tại, "nàng Hậu" vẫn không ngừng cống hiến bằng việc tham gia các hoạt động thiện nguyện bên cạnh ông xã. Cô cũng biết 'tận hưởng' cuộc sống của mình theo cách giản dị nhất, ít phô trương như đúng những gì mà cô gái trẻ Đỗ Mỹ Linh đã xác định cách đây 10 năm, khi bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi sắc đẹp tầm vóc hàng đầu quốc gia.

513866577-10213121241301785-2257731964420422227-n.jpg

Hiện tại, kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam nhưng cô đang bận rộn chăm sóc cho em bé thứ hai vừa chào đời. Hy vọng, sắp tới, khi cuộc thi chính thức bước vào Chung kết ở Hải Phòng thì Đỗ Mỹ Linh cũng sẽ kịp góp mặt.

Đối tượng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam:

Nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 (tính theo năm sinh ghi trong Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hạn sử dụng).

2. Điều kiện dự thi

Nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 có đủ các điều kiện sau có quyền đăng ký tham dự cuộc thi:

- Có đạo đức tốt.

- Có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính.

- Không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Chưa lập gia đình (Được hiểu là: Chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống chung với ai như vợ chồng).

- Chưa sinh con.

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên (tính đến thời điểm Vòng Chung kết chính thức bắt đầu).

- Chiều cao 1m63 trở lên.

Đối tượng ưu tiên:

- Thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành và khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 sẽ được đặc cách vào vòng thi Chung khảo, nếu như thí sinh đó phù hợp các quy định nhân trắc cũng như các quy định khác ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định tại Thể lệ này.

Bình Nguyễn
#Hoa hậu Việt Nam #tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam #Đỗ Mỹ Linh

Xem thêm

Cùng chuyên mục