'Sếp lớn' của các concert Việt gọi tên DTAP

SVO - Không chỉ tham gia sản xuất âm nhạc, DTAP trong vài năm gần đây còn xuất hiện với vai trò giám đốc âm nhạc ở nhiều chương trình lớn như 'Làn sóng xanh', 'V concert', 'Vietnam Idol' hay gần nhất là 'Sao nhập ngũ concert 2026'.

Qua nhiều format khác nhau, từ concert thương mại, chương trình truyền hình thực tế đến các sân khấu mang màu sắc chính luận, DTAP cho thấy khả năng thích nghi với tính chất riêng của từng chương trình thay vì áp dụng một công thức âm nhạc cố định.

Các chương trình do DTAP đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc là cách đội ngũ này xử lý sự cân bằng giữa tinh thần chương trình và yếu tố đại chúng.

Với những chương trình đậm đà tinh thần yêu nước, quân đội hay chính luận như V concert hoặc Sao nhập ngũ concert 2026, âm nhạc cần khơi gợi được sự tự hào, giữ được tinh thần hào hùng, nhưng đồng thời cũng phải tạo được kết nối với khán giả trẻ.

Một điểm đáng chú ý trong cách làm âm nhạc của DTAP là việc lựa chọn tiếp cận nhiều chất liệu vốn có tệp khán giả riêng. Sau đó, nhóm xử lý lại bằng cấu trúc và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại hơn để mở rộng khả năng tiếp cận với công chúng.

Bên cạnh phần âm nhạc, DTAP cũng tham gia vào nhiều công đoạn liên quan đến cấu trúc tổng thể của sân khấu như xây dựng ý tưởng, concept, sắp xếp đường dây cảm xúc, sáng tác, hòa âm phối khí, xử lý tiền kỳ và hậu kỳ cho các tiết mục.

Thay vì xem mỗi tiết mục là một phần tách biệt, DTAP luôn hướng đến việc tạo nên một dòng chảy xuyên suốt cho toàn bộ chương trình. Điều này thể hiện khá rõ ở các concert hoặc chương trình có nhiều màu sắc nghệ sĩ khác nhau, nơi việc giữ nhịp cảm xúc đóng vai trò quan trọng với trải nghiệm khán giả. Để mỗi chương trình đều có thể mang đến sự thú vị, giữ được trải nghiệm trọn vẹn xuyên suốt nhiều giờ tại concert.

Từ các concert thương mại, chương trình truyền hình thực tế, sân khấu sắc đẹp cho đến các chương trình mang màu sắc chính luận, DTAP cho thấy họ là đội ngũ producer có khả năng thích nghi với nhiều format. Nhưng nhóm vẫn giữ được dấu ấn riêng, hiểu bản chất từng format, hiểu thị hiếu khán giả và tìm ra ngôn ngữ âm nhạc phù hợp nhất cho từng sân khấu.