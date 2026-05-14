Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Giới trẻ Trung Quốc thích xem bói bằng AI

Tú Oanh

TPO - Xem bói bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang là xu hướng nổi lên trong giới trẻ Trung Quốc. Họ chỉ ra mô hình này rẻ và nhanh hơn, mà kết quả mang lại không thua gì thầy bói truyền thống.

Trên một nền tảng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc, hashtag #deepseeksuanming (DeepSeek xem bói) thu hút hơn 55 triệu lượt xem. DeepSeek là một mô hình AI của Trung Quốc, ra mắt vào năm 2023.

Nhiều người dùng mạng cho biết xem bói AI gần như trở thành thói quen hàng ngày của họ. Cũng giống như khi tìm đến thầy bói truyền thống, họ chủ yếu đặt các câu hỏi liên quan đến sự nghiệp và tình duyên.

ai1.png
Người trẻ đang chuyển từ xem bói kiểu truyền thống sang xem bói AI.

Điểm khác biệt là AI cung cấp nhiều dịch vụ hơn. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các phương thức xem bói khác nhau, bao gồm tử vi, bài Tarot phương Tây, xem chỉ tay hay tướng mặt từ ảnh...

Đa số mô hình AI hiện nay có cả gọi miễn phí và tính phí. Không ít người sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ xem bói AI. Có cư dân mạng chi 60 nhân dân tệ (9 USD) để sử dụng tính năng nâng cao, xem bói toàn diện hơn.

Người khác đầu tư 90 nhân dân tệ (13 USD) vào chiếc ốp điện thoại thông minh, được trang bị chip tích hợp. Khi chạm chiếc ốp vào điện thoại, một trang được thiết kế đẹp mắt sẽ hiện ra, hiển thị vận may hàng ngày của người dùng cũng như đưa ra lời khuyên để có một ngày hiệu quả.

Người dùng không cần bận tâm kết quả được tạo ra bởi máy móc, ngược lại còn đánh giá cao tính hiệu quả về chi phí, tốc độ và độ chính xác (theo cảm nhận) so với diễn giải của con người.

Ở Trung Quốc, một số thầy bói truyền thống dựng sạp ở khu vực công cộng. Những thầy bói nổi tiếng và "cao cấp" hơn sẽ hành nghề dựa trên việc đặt lịch hẹn, thường tính phí cao hơn dịch vụ AI.

Hơn thế, nhiều người dùng nhận định kết quả của AI có vẻ “được cá nhân hóa” và cách thức truyền đạt cũng dễ hiểu hơn. Một số người tin rằng AI có thể tạo ra kết quả chính xác và có phần khoa học hơn.

a2.png
Thầy bói truyền thống đứng trước nguy cơ thất nghiệp vì AI lên ngôi. Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với lối suy nghĩ đó. Một bộ phận cho rằng câu trả lời của AI có vẻ cụ thể và cá nhân hóa nhưng thực tế lại thiếu chiều sâu. Họ thậm chí cáo buộc đó chỉ là "trò lừa đảo".

Ngoài ra, nhiều người chỉ ra AI có thể đưa ra những câu trả lời khác nhau đáng kể cho cùng một câu hỏi. Có trường hợp nhận được dự đoán tiêu cực như báo trước về cái chết.

Trong khi đó, những người khác cảnh báo bói toán, dù từ con người hay AI, chỉ là chiêu trò bán hàng, lợi dụng tâm lý mê tín để kiếm lợi.

Từ lâu, các hoạt động như xem bói, thờ cúng thần linh tại đền chùa hay sử dụng ứng dụng mõ điện tử để tích lũy công đức... trở nên phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc.

Theo báo cáo của iiMedia Research, thị trường AI huyền học đạt quy mô 12 tỉ nhân dân tệ (1,8 tỉ USD) vào năm 2024, tăng hơn 40% hàng năm. Hơn 70% người dùng nằm trong độ tuổi từ 18 đến 30.

Đối với nhiều người, những hoạt động thần bí này đóng vai trò như lối thoát khỏi những áp lực ngày càng tăng về học hành, công việc và hôn nhân trong xã hội hiện đại.

Tú Oanh
#Xem bói #AI #giới trẻ Trung Quốc #trí tuệ nhân tạo #thầy bói #tử vi #bài Tarot #dịch vụ xem bói AI

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe