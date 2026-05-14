Giới trẻ Trung Quốc thích xem bói bằng AI

TPO - Xem bói bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang là xu hướng nổi lên trong giới trẻ Trung Quốc. Họ chỉ ra mô hình này rẻ và nhanh hơn, mà kết quả mang lại không thua gì thầy bói truyền thống.

Trên một nền tảng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc, hashtag #deepseeksuanming (DeepSeek xem bói) thu hút hơn 55 triệu lượt xem. DeepSeek là một mô hình AI của Trung Quốc, ra mắt vào năm 2023.

Nhiều người dùng mạng cho biết xem bói AI gần như trở thành thói quen hàng ngày của họ. Cũng giống như khi tìm đến thầy bói truyền thống, họ chủ yếu đặt các câu hỏi liên quan đến sự nghiệp và tình duyên.

Người trẻ đang chuyển từ xem bói kiểu truyền thống sang xem bói AI.

Điểm khác biệt là AI cung cấp nhiều dịch vụ hơn. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các phương thức xem bói khác nhau, bao gồm tử vi, bài Tarot phương Tây, xem chỉ tay hay tướng mặt từ ảnh...

Đa số mô hình AI hiện nay có cả gọi miễn phí và tính phí. Không ít người sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ xem bói AI. Có cư dân mạng chi 60 nhân dân tệ (9 USD) để sử dụng tính năng nâng cao, xem bói toàn diện hơn.

Người khác đầu tư 90 nhân dân tệ (13 USD) vào chiếc ốp điện thoại thông minh, được trang bị chip tích hợp. Khi chạm chiếc ốp vào điện thoại, một trang được thiết kế đẹp mắt sẽ hiện ra, hiển thị vận may hàng ngày của người dùng cũng như đưa ra lời khuyên để có một ngày hiệu quả.

Người dùng không cần bận tâm kết quả được tạo ra bởi máy móc, ngược lại còn đánh giá cao tính hiệu quả về chi phí, tốc độ và độ chính xác (theo cảm nhận) so với diễn giải của con người.

Ở Trung Quốc, một số thầy bói truyền thống dựng sạp ở khu vực công cộng. Những thầy bói nổi tiếng và "cao cấp" hơn sẽ hành nghề dựa trên việc đặt lịch hẹn, thường tính phí cao hơn dịch vụ AI.

Hơn thế, nhiều người dùng nhận định kết quả của AI có vẻ “được cá nhân hóa” và cách thức truyền đạt cũng dễ hiểu hơn. Một số người tin rằng AI có thể tạo ra kết quả chính xác và có phần khoa học hơn.

Thầy bói truyền thống đứng trước nguy cơ thất nghiệp vì AI lên ngôi. Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với lối suy nghĩ đó. Một bộ phận cho rằng câu trả lời của AI có vẻ cụ thể và cá nhân hóa nhưng thực tế lại thiếu chiều sâu. Họ thậm chí cáo buộc đó chỉ là "trò lừa đảo".

Ngoài ra, nhiều người chỉ ra AI có thể đưa ra những câu trả lời khác nhau đáng kể cho cùng một câu hỏi. Có trường hợp nhận được dự đoán tiêu cực như báo trước về cái chết.

Trong khi đó, những người khác cảnh báo bói toán, dù từ con người hay AI, chỉ là chiêu trò bán hàng, lợi dụng tâm lý mê tín để kiếm lợi.

Từ lâu, các hoạt động như xem bói, thờ cúng thần linh tại đền chùa hay sử dụng ứng dụng mõ điện tử để tích lũy công đức... trở nên phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc.

Theo báo cáo của iiMedia Research, thị trường AI huyền học đạt quy mô 12 tỉ nhân dân tệ (1,8 tỉ USD) vào năm 2024, tăng hơn 40% hàng năm. Hơn 70% người dùng nằm trong độ tuổi từ 18 đến 30.

Đối với nhiều người, những hoạt động thần bí này đóng vai trò như lối thoát khỏi những áp lực ngày càng tăng về học hành, công việc và hôn nhân trong xã hội hiện đại.