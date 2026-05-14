Học sinh lớp 4 giành giải Nhất cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ'

TPO - Ngày 14/5, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hội đồng Đội Trung ương tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi “Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” và "Cây bút Tuổi hồng" năm học 2025-2026.

Dự chương trình có anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; anh Hoàng Thái Nam - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn.

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê -Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cho biết, hai cuộc thi được tổ chức với mong muốn tạo nên những sân chơi giáo dục giàu ý nghĩa, giúp thiếu nhi cả nước thêm hiểu, thêm yêu Bác Hồ kính yêu, yêu mái trường, yêu quê hương đất nước; góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn và phát huy năng lực sáng tạo của các em.

Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ Nguyễn Phan Khuê (bên phải) và Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Hoàng Thái Nam trao giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi.

Diễn ra trong vòng 3 tháng (từ tháng 1-4/2026), cuộc thi “Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” năm học 2025-2026 trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các trường học trên cả nước. Với sự hưởng ứng của học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở đến các trường phổ thông dân tộc nội trú tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo… từ 34/34 tỉnh, thành, chương trình đã thu hút gần 38.000 bài thi cá nhân ở thể loại viết và vẽ theo chủ đề “Những cháu ngoan Bác Hồ”.

Bên cạnh đó, gần 200 bài thi tập thể dưới hình thức video clip với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống - Tự hào là thiếu nhi Việt Nam” được gửi về, góp phần tạo nên không khí thi đua sôi nổi và đầy ý nghĩa cho thế hệ măng non.

Bám sát thể lệ cuộc thi, các bài dự thi đã tập trung làm rõ tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ, đồng thời liên hệ thực tiễn việc học tập và làm theo “5 điều Bác Hồ dạy”.

Điểm nổi bật của cuộc thi là tính gắn kết chặt chẽ giữa nhận thức và hành động. Nhiều video và bài dự thi đã khắc họa sinh động các hoạt động giáo dục truyền thống như: Hành trình về nguồn, thăm các “địa chỉ đỏ”; Gặp gỡ, giao lưu với nhân chứng lịch sử; Các phong trào “nuôi heo đất”, giúp bạn vượt khó; Sinh hoạt dưới cờ, các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống phong phú, thiết thực… Các bài thi đã cho thấy thiếu nhi Việt Nam đang từng ngày sống theo lời Bác dạy bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Tác phẩm đạt giải Nhất phần thi viết cuộc thi “Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” của em Nguyễn Phương Nghi (lớp 4A1, trường Tiểu học Ngọc Lý, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh)

Một điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là việc kết hợp hiệu quả giữa hoạt động giáo dục truyền thống và nền tảng số. Các video dự thi có chất lượng tốt được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội đã nhận được sự tương tác rất lớn của các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo, tạo điều kiện để lan tỏa rộng rãi những câu chuyện đẹp, những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thiếu nhi.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao tổng số 104 giải thưởng, trong đó có 46 giải tập thể (gồm: 1 Nhất, 5 Nhì, 10 Ba, 30 Khuyến khích); 58 giải cá nhân (gồm: 2 Nhất, 6 Nhì, 10 Ba và 40 Khuyến khích). Cụ thể, giải Nhất tập thể thuộc về trường Tiểu học Lộc Thọ (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà). Giải Nhất cá nhân được trao cho em Nguyễn Phương Nghi (lớp 4A1, trường Tiểu học Ngọc Lý, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh); em Phạm Lê Bảo Trâm (lớp 5/5, trường Tiểu học Trần Văn Dư, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi "Cây bút Tuổi hồng" năm học 2025-2026 được triển khai với chủ đề "Mái trường em yêu".

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 17.000 tác phẩm dự thi (chưa tính số lượng bài các trường tự tổ chức chấm sơ loại tại đơn vị) ở cả hai thể loại thơ và truyện ngắn, cùng gần 100 video clip sinh động.

Theo Ban tổ chức, đây là một con số rất ấn tượng đối với một cuộc thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi. Sự tham gia của học sinh từ gần 1.000 ngôi trường ở khắp 33 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tạo nên một "làn sóng" sáng tác sôi nổi, biến cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi “Cây bút Tuổi hồng” thành sân chơi văn chương đúng nghĩa của thiếu nhi Việt Nam.

Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi “Cây bút Tuổi hồng”.

Ban Giám khảo gồm các nhà văn, nhà thơ, nhà báo đã tiến hành chấm thi công tâm, khách quan để chọn ra những tác phẩm hay, những "Cây bút Tuổi hồng" xuất sắc nhất trong cuộc thi năm nay.

Ban Tổ chức trao 58 giải thưởng cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi "Cây bút Tuổi hồng" năm học 2025-2026, trong đó có 9 giải Tập thể (gồm: 1 Nhất, 1 Nhì, 1 Ba và 6 Khuyến khích) và 49 giải cá nhân (gồm: 2 Nhất, 6 Nhì, 10 Ba và 31 Khuyến khích). Giải Nhất tập thể được trao cho Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội). Giải Nhất cá nhân thuộc về em Tô Ngọc Mai (lớp 7A3, trường THCS Mèo Vạc, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang); em Trần Nguyễn An Nhiên (lớp 5/6, trường Tiểu học Trần Văn Dư, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

