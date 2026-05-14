Thiếu nhi Gia Lai kể chuyện làng qua thước phim ngắn

TPO - Những thước phim ngắn mộc mạc giàu cảm xúc về làng quê, văn hóa truyền thống và lịch sử địa phương được các em thiếu nhi tỉnh Gia Lai kể lại một cách sinh động, sáng tạo và đầy cuốn hút.

“Em kể chuyện làng em" là cuộc thi lần đầu được Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và hưởng ứng năm du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Qua 1 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 95 video dự thi của khối Tiểu học và 80 video của khối Trung học cơ sở.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai, đánh giá những video dự thi được đầu tư công phu, sáng tạo. Các em thiếu nhi đã góp phần kể lại những câu chuyện rất đẹp về quê hương mình bằng góc nhìn hồn nhiên, chân thật và giàu cảm xúc.

Trong video dài gần 5 phút, tiếng cồng chiêng vang vọng giữa nhà rông, những điệu múa truyền thống bên bếp lửa cùng hình ảnh người dân Tây Nguyên trong trang phục thổ cẩm hiện lên sinh động trong tác phẩm của các em Lê Thị Khánh Ly, Y H’Thủy, H’Triền (học sinh Trường Tiểu học Hà Bầu, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai).

Bằng giọng kể hồn nhiên, các em dẫn người xem bước vào không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên, nơi những giá trị truyền thống được lưu giữ qua lễ hội, nhạc cụ dân gian và nếp sống cộng đồng bao đời nay.

Đồng hành với các em trong quá trình thực hiện video, cô Vũ Thị Mai - giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hà Bầu cho biết, cô và trò đã trực tiếp đến các nhà rông của buôn làng để tìm hiểu văn hóa, gặp gỡ nghệ nhân đánh cồng chiêng và ghi lại những hình ảnh chân thực nhất.

“Thông qua cuộc thi, chúng tôi muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Tây Nguyên từ mái nhà rông, trang phục truyền thống đến nhạc cụ dân tộc. Đồng thời giáo dục các em biết tự hào, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình”, cô Mai chia sẻ.

Theo cô Mai, sau khi video được đăng tải, nhiều học sinh bày tỏ sự thích thú với đàn T’rưng, cồng chiêng và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa dân tộc. Điều đó cho thấy cuộc thi không chỉ tạo sân chơi sáng tạo mà còn góp phần khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống trong thiếu nhi.

Không chỉ có câu chuyện về Tây Nguyên đại ngàn, nhiều video dự thi khác cũng đưa người xem khám phá những di tích lịch sử, làng nghề truyền thống hay nét đẹp đời sống của người dân địa phương.

Hai em Nguyễn Trần Nhật Hoa và Hồ Đăng Khoa (học sinh Trường Tiểu học số 2 Bồng Sơn, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) đã lựa chọn giới thiệu di tích lịch sử vụ thảm sát tại nhà thờ Thác Đá Hạ - nơi ghi dấu tội ác chiến tranh trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, khi 72 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh.

Anh Nguyễn Minh Tùng - giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học số 2 Bồng Sơn cho biết, các em đã có những trải nghiệm thực tế, để qua đó cùng xây dựng kịch bản, lời dẫn và hoàn thiện sản phẩm dự thi bằng cảm xúc chân thật nhất.

Sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người xem bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng kể chuyện và sự tự tin của các em. Tài khoản Facebook tên "Bình Minh" bình luận: "Các cháu chọn câu chuyện để kể rất ý nghĩa, vừa thực tiễn, vừa có ý nghĩa giáo dục cao. Kể chuyện lưu loát, dẫn dắt người nghe vào nội dung chuyện rất tự nhiên".

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết: Qua cuộc thi cũng cho thấy sự chủ động trong ứng dụng công nghệ số vào công tác Đội và phong trào thiếu nhi hiện nay. Quá trình xây dựng sản phẩm dự thi, các em không chỉ được tìm hiểu lịch sử, văn hóa truyền thống mà còn được rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết như thuyết trình, làm việc nhóm, quay dựng video, sử dụng nền tảng số và lan tỏa những nội dung tích cực trên không gian mạng.

“Chúng tôi kỳ vọng những tác phẩm dự thi chất lượng sẽ không chỉ dừng lại trong khuôn khổ cuộc thi mà còn trở thành nguồn tư liệu truyền thông ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, lịch sử và du lịch tỉnh Gia Lai”, anh Hiếu chia sẻ.