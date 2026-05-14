Giới trẻ

Giới trẻ đứng kín cầu đi bộ chụp ảnh check-in cây bằng lăng gây sốt ở Hà Nội

Dương Triều Dương Triều

TPO - Những ngày này, cây bằng lăng nở tím rực tại Hà Nội thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến chụp ảnh, check-in. Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều người xếp hàng chờ ghi lại khoảnh khắc bên “tọa độ” đang gây sốt trên mạng xã hội.

VIDEO: Giới trẻ xếp hàng check-in cây bằng lăng hot nhất Thủ đô.
Giữa tháng 5, đoạn phố Đỗ Nhuận (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân và giới trẻ tới chụp ảnh khi hàng bằng lăng hai bên đường đồng loạt nở tím rực, trở thành điểm check-in được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội.
Cây bằng lăng nằm cạnh cầu đi bộ là vị trí được nhiều người tìm tới nhất nhờ tán rộng, hoa nở dày và góc chụp thoáng. Từ trên cầu, người chụp có thể ghi lại toàn cảnh hàng bằng lăng tím nổi bật giữa dòng xe qua lại, tạo nên khung hình đậm chất mùa hè Hà Nội.
Từ khoảng 7h sáng, nhiều bạn trẻ đã có mặt để tranh thủ ánh nắng nhẹ đầu ngày chụp ảnh. Tuy nhiên, thời điểm đông nhất là sau 16h, khi nắng chiều dịu xuống, sắc tím bằng lăng càng trở nên nổi bật dưới ánh hoàng hôn.
Dọc khu vực cầu đi bộ và vỉa hè, các nhóm thay nhau tạo dáng, quay video, chụp ảnh concept mùa hè. Nhiều người mang theo máy ảnh chuyên dụng, tripod và thay nhiều bộ trang phục ngay tại chỗ.
“Muốn chụp được góc không dính người phải chờ khá lâu vì lúc nào cũng đông”, Minh Thu, 22 tuổi, ở Cầu Giấy nói.
Theo ghi nhận, từ khoảng 16h30, khu vực này bắt đầu đông kín người. Trên cầu đi bộ, nhiều bạn trẻ đứng xếp hàng chờ tới lượt chụp ảnh. Dưới lòng đường, không ít người dừng xe để ngắm hàng bằng lăng tím rực.
Một số người dân sống gần Công viên Hòa Bình cho biết lượng người tới check-in tăng mạnh trong khoảng một tuần gần đây, sau khi hình ảnh tuyến phố xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.
“Khoảng một tuần nay lượng người tới đây tăng rõ rệt, nhất là vào cuối chiều. Có hôm các bạn trẻ đứng kín cả cầu đi bộ để chụp ảnh”, chị Minh Anh cho biết.
Bằng lăng thường nở từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 6. Với nhiều người Hà Nội, sắc tím của loài hoa này là một trong những dấu hiệu rõ nhất của mùa hè.
Nhiều bạn trẻ cho biết thời điểm thích hợp nhất để chụp ảnh là sáng sớm hoặc cuối chiều để tránh nắng gắt, đồng thời màu hoa lên hình rõ hơn. Tuy nhiên, do lượng người tập trung đông vào giờ cao điểm, nhiều người cũng nhắc nhau chú ý bảo quản tư trang và gửi xe đúng nơi quy định.
