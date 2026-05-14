Giới trẻ đứng kín cầu đi bộ chụp ảnh check-in cây bằng lăng gây sốt ở Hà Nội

TPO - Những ngày này, cây bằng lăng nở tím rực tại Hà Nội thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến chụp ảnh, check-in. Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều người xếp hàng chờ ghi lại khoảnh khắc bên “tọa độ” đang gây sốt trên mạng xã hội.
Dọc khu vực cầu đi bộ và vỉa hè, các nhóm thay nhau tạo dáng, quay video, chụp ảnh concept mùa hè. Nhiều người mang theo máy ảnh chuyên dụng, tripod và thay nhiều bộ trang phục ngay tại chỗ.
“Muốn chụp được góc không dính người phải chờ khá lâu vì lúc nào cũng đông”, Minh Thu, 22 tuổi, ở Cầu Giấy nói.
Một số người dân sống gần Công viên Hòa Bình cho biết lượng người tới check-in tăng mạnh trong khoảng một tuần gần đây, sau khi hình ảnh tuyến phố xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.