Lần đầu phát hiện Sói lửa quý hiếm ở Nghệ An

TPO - Thông qua công nghệ bẫy ảnh, lần đầu tiên loài Sói lửa được ghi nhận thực tế trong rừng tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (tỉnh Nghệ An).

Ngày 14/5, ông Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (tỉnh Nghệ An) cho biết, các nhà khoa học mới đây đã ghi nhận được hình ảnh của loài Sói lửa (Cuon alpinus) thông qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong rừng tự nhiên của khu bảo tồn.

Loài Sói lửa được phát hiện trong rừng tự nhiên ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Đây là lần đầu tiên ghi nhận được hình ảnh loài Sói lửa ngoài thực địa tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Theo Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, đây là thành quả từ quá trình phối hợp nghiên cứu giữa Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nhằm điều tra, đánh giá đa dạng sinh học và giám sát động vật hoang dã bằng công nghệ hiện đại.

Hình ảnh ghi nhận loài Sói lửa được thực hiện bằng công nghệ bẫy ảnh do Trung tâm nghiên cứu IZW của Cộng hòa Liên bang Đức giám định. Kết quả nghiên cứu sau đó được công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Cambridge ngày 26/2.

Theo Sách Đỏ của Việt Nam, loài Sói lửa (Cuon alpinus Pallas, 181) được xếp vào nhóm CR (Critically Endangered) - nhóm cực kỳ nguy cấp. Nhóm này gồm những loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cực cao trong tự nhiên và cần các biện pháp bảo tồn khẩn cấp để tránh bị biến mất vĩnh viễn.

Sói lửa là loài có phân bố rất hẹp, ở những sinh cảnh rừng già ít bị tác động. Các dữ liệu khoa học cho thấy, ở Miền Bắc chỉ mới ghi nhận một số địa phương có phân bố của loài Sói lửa như tỉnh Điện Biên (cũ), tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Trị.

Sói lửa có hình dáng giống chó nhà, nặng 8-20 kg. Tai cao vểnh, đỉnh tai tương đối tròn, lông phía trong vành tai trắng. Chân cao khoẻ, vuốt và giữa các ngón có lông dày. Bộ lông màu đỏ da bò, phần mõm và đuôi nâu đen, phần họng và bụng hơi sáng màu. Loài này trước đây đã bị săn bắt quá mức làm thực phẩm; kích cỡ quần thể ước tính bị suy giảm hơn 80% trong vòng 30 năm qua. Vì vậy, loài này hiện nay nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao.

Các dữ liệu khoa học trước đây vẫn ghi nhận loài Sói lửa có phân bố tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An). Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận hình ảnh ngoài thực địa để chứng minh sự tồn tại của loài này trong tự nhiên ở khu vực Pù Hoạt. Đồng thời chứng minh tính đa dạng sinh học của khu bảo tồn.

Trước đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cũng liên tiếp ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài động vật quý hiếm như beo lửa, mèo gấm và mèo rừng thông qua hệ thống bẫy ảnh.