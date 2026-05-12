Tê tê Java quý hiếm bất ngờ xuất hiện trong vườn nhà dân

TPO - Sau khi phát hiện một cá thể tê tê Java quý hiếm xuất hiện trong vườn nhà, một người dân ở Nghệ An đã chủ động trình báo, bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

Ngày 12/5, lãnh đạo UBND xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, địa phương vừa phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và Công an xã tiếp nhận một cá thể tê tê Java do người dân bàn giao.

Ông Thái Doãn Tuấn giao nộp cá thể tê tê Java quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm. (Ảnh: Vi Zen)

Trước đó, vào ngày 11/5, ông Thái Doãn Tuấn (trú bản Việt Hương, xã Quỳ Châu) phát hiện một cá thể động vật hoang dã đi lạc vào khu vườn của gia đình. Nhận thấy đây là loài quý hiếm cần được bảo vệ, ông Tuấn đã chủ động liên hệ chính quyền địa phương để giao nộp.

Theo cơ quan chức năng, cá thể trên có tên khoa học Manis javanica (tê tê Java), thuộc nhóm IB – danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Cá thể tê tê là con cái, nặng khoảng 0,4kg, dài gần 30cm. Tại thời điểm tiếp nhận, con vật có tình trạng sức khỏe ổn định.

Lực lượng chức năng thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã tiến hành thả cá thể tê tê Java về môi trường tự nhiên phù hợp.

Lãnh đạo xã Quỳ Châu cho biết, hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã của người dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý hiếm trong cộng đồng.