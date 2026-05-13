Trung tâm Vũ trụ Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

TPO - GS.TS Vũ Đình Lãm, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam từ ngày 15/5.

Ngày 13/5, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Theo đó, GS.TS Vũ Đình Lãm, Nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

GS.TS Vũ Đình Lãm cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cùng ngày, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Học viện Khoa học và Công nghệ.

PGS.TS Hoàng Anh Sơn, Nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ từ ngày 15/5.

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng chỉ định PGS.TS Hoàng Anh Sơn tham gia Chi ủy và giữ chức Bí thư Chi bộ Học viện Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

PGS.TS Hoàng Anh Sơn (ngoài cũng bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam là đơn vị đầu mối của cả nước trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vũ trụ, tập trung vào các nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo vệ tinh, ứng dụng dữ liệu vệ tinh và đào tạo nhân lực trình độ cao.

Những năm gần đây, đơn vị đã tham gia triển khai nhiều chương trình quan trọng như nghiên cứu, phát triển vệ tinh nhỏ, ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong giám sát thiên tai, tài nguyên môi trường, nông nghiệp và biến đổi khí hậu.

Ngành công nghệ hàng không và vũ trụ nằm trong danh sách 10 ngành công nghệ chiến lược vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.

Các sản phẩm vệ tinh và chùm vệ tinh quỹ đạo thấp quan sát Trái đất cũng nằm trong danh sách các sản phẩm công nghệ chiến lược, cần được ưu tiên phát triển.

Học viện Khoa học và Công nghệ là cơ sở đào tạo sau đại học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ với hệ thống cơ sở đào tạo tại nhiều tỉnh/thành phố trên cả nước.