Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Có thêm Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng

Nguyễn Hoài

TPO - Viện Hải dương học (trụ sở chính tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) có thêm phân viện mới tại Hải Phòng, nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ biển cho các tỉnh ven biển phía Bắc.

Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch Viện về công tác tổ chức và cán bộ tại trụ sở Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng.

Theo đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố quyết định thành lập Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng, trực thuộc Viện Hải dương học nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ biển cho các tỉnh ven biển phía Bắc.

bao-tang-hai-duong-hoc-nha-trang-ngay1305-baotinephong.jpg
Bảo tàng Hải dương học thuộc Viện Hải Dương học tại Nha Trang.

Phục vụ hoạt động của Phân viện, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ quyết định điều động và bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Quân, Nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường đến nhận công tác tại Viện Hải dương học, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Hải dương học kiêm Phân viện trưởng Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng.

Đây được coi là bước tiến nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo và mở rộng quy mô nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học biển của Viện Hải dương học tới địa bàn các tỉnh ven biển phía Bắc.

bao-tang-hai-duong-hoc-nha-trang-2-ngay-1305-baotienphong.jpg
Viện Hải dương học là điểm tham quan nổi tiếng tại Nha Trang, Khánh Hoà.

Viện Hải dương được thành lập từ năm 1922, là trung tâm nghiên cứu biển lâu đời và quan trọng của Đông Nam Á. Nơi đây lưu giữ hơn 22.000 mẫu sinh vật biển quý hiếm, phản ánh sự phong phú của hệ sinh thái đại dương Việt Nam và khu vực nhiệt đới.

Không chỉ là cơ sở nghiên cứu khoa học, Viện Hải dương học còn là “kho tư liệu sống” về biển cả. Những bể nuôi sinh vật biển đa dạng với cá mập, rùa biển, san hô, cá ngựa hay các loài sinh vật phát sáng luôn thu hút đông đảo du khách và học sinh đến tham quan, tìm hiểu.

bao-tang-hai-duong-hoc-3-ngay-1305-baotienphong.jpg
Mẫu vật cá voi nổi tiếng của Viện Hải dương học tại Nha Trang.

Đặc biệt, bộ xương cá voi khổng lồ dài gần 20m được trưng bày tại Viện trở thành điểm nhấn gây ấn tượng mạnh với khách tham quan.

Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học của Viện đã thực hiện hàng loạt nghiên cứu về tài nguyên biển, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và bảo tồn hệ sinh thái ven bờ. Nhiều kết quả nghiên cứu góp phần hỗ trợ công tác quản lý nguồn lợi thủy sản, bảo vệ rạn san hô và nâng cao nhận thức cộng đồng về gìn giữ môi trường biển.

Nguyễn Hoài
#bảo tàng #Viện Hải Dương học #mẫu vật #nghiên cứu khoa học

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe