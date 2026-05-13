Có thêm Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng

TPO - Viện Hải dương học (trụ sở chính tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) có thêm phân viện mới tại Hải Phòng, nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ biển cho các tỉnh ven biển phía Bắc.

Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch Viện về công tác tổ chức và cán bộ tại trụ sở Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng.

Theo đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố quyết định thành lập Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng, trực thuộc Viện Hải dương học nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ biển cho các tỉnh ven biển phía Bắc.

Bảo tàng Hải dương học thuộc Viện Hải Dương học tại Nha Trang.

Phục vụ hoạt động của Phân viện, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ quyết định điều động và bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Quân, Nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường đến nhận công tác tại Viện Hải dương học, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Hải dương học kiêm Phân viện trưởng Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng.

Đây được coi là bước tiến nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo và mở rộng quy mô nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học biển của Viện Hải dương học tới địa bàn các tỉnh ven biển phía Bắc.

Viện Hải dương học là điểm tham quan nổi tiếng tại Nha Trang, Khánh Hoà.

Viện Hải dương được thành lập từ năm 1922, là trung tâm nghiên cứu biển lâu đời và quan trọng của Đông Nam Á. Nơi đây lưu giữ hơn 22.000 mẫu sinh vật biển quý hiếm, phản ánh sự phong phú của hệ sinh thái đại dương Việt Nam và khu vực nhiệt đới.

Không chỉ là cơ sở nghiên cứu khoa học, Viện Hải dương học còn là “kho tư liệu sống” về biển cả. Những bể nuôi sinh vật biển đa dạng với cá mập, rùa biển, san hô, cá ngựa hay các loài sinh vật phát sáng luôn thu hút đông đảo du khách và học sinh đến tham quan, tìm hiểu.

Mẫu vật cá voi nổi tiếng của Viện Hải dương học tại Nha Trang.

Đặc biệt, bộ xương cá voi khổng lồ dài gần 20m được trưng bày tại Viện trở thành điểm nhấn gây ấn tượng mạnh với khách tham quan.

Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học của Viện đã thực hiện hàng loạt nghiên cứu về tài nguyên biển, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và bảo tồn hệ sinh thái ven bờ. Nhiều kết quả nghiên cứu góp phần hỗ trợ công tác quản lý nguồn lợi thủy sản, bảo vệ rạn san hô và nâng cao nhận thức cộng đồng về gìn giữ môi trường biển.