Hồi hương 28 cá thể rùa đặc biệt quý hiếm

TPO - 28 cá thể rùa thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp, quý hiếm vừa được hồi hương từ Hàn Quốc về Việt Nam, nhằm bảo tồn và tạo điều kiện tái thả về tự nhiên trong tương lai.

Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Indo-Myanmar, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc vừa tiếp nhận lô rùa quý hiếm hồi hương từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Lô động vật có 28 cá thể rùa quý hiếm, gồm Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), Rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), Rùa sa nhân (Cuora mouhotii) và Rùa đất Spengler (Geoemyda spengleri). Trong đó, Rùa hộp trán vàng miền Bắc, Rùa hộp trán vàng miền Trung thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp với số lượng cá thể ngoài tự nhiên cực kỳ hiếm hoi và hiếm gặp.

Rùa sa nhân và Rùa đất Spengler cũng được xếp vào nhóm nguy cấp với số lượng quần thể giảm mạnh những năm qua, do mất sinh cảnh cũng như nạn săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Các cá thể rùa được bàn giao về Việt Nam.

Quá trình vận chuyển, kiểm dịch và tiếp nhận lô rùa được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định của CITES và quy trình thú y quốc tế nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh, sức khỏe và phúc lợi động vật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm dịch bắt buộc, các cá thể rùa sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và đánh giá khả năng bảo tồn lâu dài tại các cơ sở chuyên môn của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Những cá thể đủ điều kiện sẽ được xem xét phục vụ công tác nhân nuôi bảo tồn, giáo dục bảo tồn và hướng tới khả năng tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp trong tương lai.

Một trong những cá thể rùa được bàn giao dịp này.

Theo cơ quan chức năng Việt Nam, sự kiện hồi hương lần này tiếp tục khẳng định hiệu quả của hợp tác quốc tế trong công tác bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, đồng thời thể hiện trách nhiệm và cam kết mạnh mẽ của các bên trong việc thực thi công ước CITES, phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái phép và phục hồi các loài nguy cấp về quốc gia bản địa.

Thông qua cơ chế phối hợp quốc tế, nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm đã được giải cứu, hồi hương và có cơ hội trở lại môi trường sống bản địa.

Theo ông Lê Trọng Đạt – Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Việt Nam là quốc gia có mức độ đa dạng sinh học rất cao, trong đó nhóm rùa là một trong những nhóm động vật tiêu biểu có giá trị bảo tồn đặc biệt quan trọng.

Rùa giữ vai trò thiết yếu trong hệ sinh thái rừng và các vùng đất ngập nước. Bên cạnh giá trị bảo tồn, các loài rùa còn góp phần duy trì cân bằng sinh thái, kiểm soát các mắt xích trong chuỗi thức ăn và giúp ổn định hệ sinh thái tự nhiên.

Các cá thể rùa sẽ được bảo tồn, hướng tới tái thả về tự nhiên trong tương lai.

Tiến sĩ Kyuho Kang, Chuyên gia nghiên cứu Phòng Quản lý Cứu hộ Động vật Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc – người trực tiếp vận chuyển động vật sang Việt Nam chia sẻ, những cá thể rùa này được bàn giao lần này bị cơ quan chức năng thu giữ tại Sân bay Quốc tế Incheon của Hàn Quốc, nhiều khả năng liên quan đến hoạt động buôn bán thú cưng trái phép.

Sau đó, chúng được chuyển tới Viện Sinh thái Quốc gia Hàn Quốc để chăm sóc và bảo vệ cho đến nay. Và giờ đây được trở về quê hương của mình – Việt Nam.

Ông Kyuho Kang bày tỏ hy vọng các cá thể này sẽ tiếp tục được tham gia chương trình tái hoang dã và có thể được thả trở lại môi trường sống tự nhiên của chúng trong tương lai.

Ông Kyuho Kang chia sẻ, mỗi năm tại nơi ông làm tiếp nhận cứu hộ hàng trăm cá thể động vật, trong đó có nhiều loài đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp hoặc nguy cấp. Tất cả các loài này đều không phải loài bản địa của Hàn Quốc.

"Vì vậy chúng không thể được tái thả về tự nhiên tại Hàn Quốc. Do đó, điều chúng tôi cần làm là tìm kiếm những địa điểm phù hợp hoặc các cơ sở bảo tồn trên khắp thế giới để chăm sóc, bảo vệ và góp phần bảo tồn các loài này ngoài tự nhiên", ông Kyuho Kang nói.