Thanh tra toàn diện Khu công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu sau nhiều năm chậm vận hành

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của khu công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, nhằm làm rõ trách nhiệm, tháo gỡ các “nút thắt” để sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Chiều 13/5, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến khảo sát thực tế nhằm đánh giá toàn diện, tháo gỡ những “nút thắt” để sớm phát huy công năng của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) phát triển tôm Bạc Liêu.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Phạm Hoàng Minh - Giám đốc Ban Quản lý Khu NNƯDCNC phát triển tôm Bạc Liêu thông tin, đến thời điểm hiện tại, cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, 2 (từ nguồn vốn của tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã cơ bản hoàn thiện, với tổng vốn đầu tư hơn 330 tỷ đồng.

Ông Phạm Hoàng Minh - Giám đốc Ban Quản lý Khu NNƯDCNC phát triển tôm Bạc Liêu báo cáo với đoàn công tác về tình hình triển khai và hoạt động của dự án.

Để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư, Ban Quản lý kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư của Khu NNƯDCNC để Ban phối hợp với sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện quy trình thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp thuê đất.

Về kiện toàn bộ máy, Ban Quản lý kiến nghị tỉnh cho chủ trương thành lập các phòng ban chuyên môn và bố trí cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm trực thuộc gồm: Trung tâm Kiểm nghiệm và Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu, UBND tỉnh đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn liên quan đến tổ chức bộ máy và thủ tục đất đai tại Khu NNƯDCNC phát triển tôm Bạc Liêu. Tuy nhiên, tiến độ xử lý vẫn còn chậm.

Theo ông Sử, nguyên nhân chủ yếu do sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và sở ngành chưa đồng bộ, nhiều thủ tục còn kéo dài. Trước thực trạng này, ông yêu cầu Ban Quản lý Khu NNƯDCNC khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm; đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng quy chế phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ ra một số nguyên nhân khiến khu công nghệ cao tới nay chưa thể đi vào hoạt động.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hồ Hải – Bí thư Tỉnh Uỷ Cà Mau đề nghị trong quý III năm nay phải xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến Khu NNƯDCNC phát triển tôm Bạc Liêu.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của Ban Quản lý Khu NNƯDCNC, từ thời điểm thành lập đến quá trình giao đất, cho thuê đất, để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể và đề xuất hướng xử lý.

Khu NNƯDCNC phát triển tôm Bạc Liêu được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, với diện tích hơn 400ha thuộc phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm hạt nhân thúc đẩy, nhân rộng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao cho khu vực bán đảo Cà Mau, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đồng thời, đây cũng là đầu mối liên kết giữa các viện, trường và doanh nghiệp trong chuỗi nghiên cứu, sản xuất tôm bố mẹ, tôm giống và nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao.

