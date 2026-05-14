Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lấy thanh niên làm trung tâm, hành động đẹp làm thước đo

TPO - Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, “lấy thanh niên làm trung tâm, lấy không gian làm mặt trận và lấy hành động đẹp làm thước đo” là tâm thế của Hành trình và Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Chiều 14/5, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi" chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ tại chương trình. Ảnh: P.Linh

Hành trình trải nghiệm và giáo dục truyền thống

Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, năm 2026 là một dấu mốc đặc biệt đối với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khi chúng ta kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Với một tổ chức có bề dày lịch sử như Hội LHTN Việt Nam, con số 70 năm không chỉ là sự trưởng thành về tổ chức, mà là sự tiếp nối của lòng yêu nước qua nhiều thế hệ. Vì vậy, T.Ư Hội quyết định triển khai Hành trình và Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với tâm thế "Lấy thanh niên làm trung tâm, lấy không gian mạng làm mặt trận và lấy hành động đẹp làm thước đo."

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, Hành trình là một hành trình trải nghiệm và giáo dục truyền thống sâu sắc đối với thanh niên. Bảy chặng hành trình đi qua nhiều địa danh lịch sử, văn hóa, các địa chỉ đỏ từ Nghệ An - Huế - Tuyên Quang - Điện Biên - Khánh Hòa - Cà Mau - TP Hồ Chí Minh - Hà Nội không chỉ là những điểm đến về mặt địa lý, mà còn là những điểm chạm của cảm xúc, của lịch sử và lòng tự hào dân tộc.

Chúng tôi mong muốn, mỗi hoạt động chào cờ, mỗi hành trình về nguồn, mỗi hoạt động tri ân hay an sinh xã hội sẽ giúp thanh niên cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay, để từ đó nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đất nước”, anh Lâm nói.

Yêu nước bằng hành động

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, chuỗi hoạt động năm nay đặt trọng tâm vào đổi mới phương thức truyền thông, đặc biệt là trên không gian số.

"Chúng tôi tin rằng, khi những điều tích cực đủ hấp dẫn, đủ chân thật và đủ cảm xúc, thì chính thanh niên sẽ làm cho tinh thần yêu nước trở thành một xu hướng lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng", anh Lâm bày tỏ.

Thanh niên không chỉ là người tiếp nhận thông tin, mà sẽ trở thành chủ thể sáng tạo nội dung, lan tỏa những điều tích cực và truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Từ các video ngắn, hình ảnh, câu chuyện đẹp trên TikTok, Facebook, Instagram cho tới cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI, tất cả đều hướng tới mục tiêu đưa những giá trị tốt đẹp của thanh niên Việt Nam trở nên gần gũi hơn với giới trẻ hôm nay.

Hành trình và Chiến dịch truyền thông gồm nhiều hoạt động lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Trong ảnh, thanh niên thực hiện lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi"﻿ dịp 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Xuân Tùng

Đặc biệt, anh Lâm khẳng định, điều quan trọng nhất là tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” phải được cụ thể hóa bằng hành động. Tình yêu đất nước không chỉ được thể hiện trong những khẩu hiệu lớn, mà bắt đầu từ những việc làm tử tế mỗi ngày; từ học tập tốt hơn, lao động trách nhiệm hơn, sống nhân ái hơn và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng.

70 ngày thi đua cao điểm hay chiến dịch “15 ngày hành động đẹp vì Tổ quốc” chính là cách để chúng ta cùng nhau lan tỏa những điều tích cực ấy trong thanh niên và trong xã hội", anh Lâm nói.

Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên Giải thưởng dành cho cán bộ Hội tiêu biểu toàn quốc được trao với tên gọi mới – Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh.

Bên cạnh đó, theo anh Lâm, đây cũng là dịp để tri ân những thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến cho công tác Hội và phong trào thanh niên trong suốt 70 năm qua.

Hành trình kỳ vọng lan tỏa câu chuyện đẹp, gương sáng thanh niên. Ảnh minh họa: Xuân Tùng

Với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội LHTN Việt Nam”, chuỗi hoạt động chào mừng được triển khai từ nay đến ngày 15/10/2026 trên phạm vi toàn quốc, đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở, kết hợp giữa các hoạt động trực tiếp tại địa phương với các hoạt động truyền thông trên không gian mạng. Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", ở cấp Trung ương, được triển khai theo 7 chặng, gắn với phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội. Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam thông tin tại chương trình. Ảnh: P.Linh ​Một số hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ hành trình: 70 ngày cao điểm thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội; Giải chạy marathon chào mừng kỷ niệm 70 năm tại tỉnh Điện Biên; chiến dịch truyền thông “15 ngày hành động đẹp vì Tổ quốc”; cuộc thi sáng tạo video ngắn với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; truyền thông trên các nền tảng số, lan tỏa ý nghĩa của Hành trình. Một số công trình, phần việc thanh niên được triển khai, như: Xây dựng và phát hành triển lãm ảnh số 70 năm Hội LHTN Việt Nam; sản phẩm truyền thông trên nền tảng số, podcast về các gương thanh niên tiêu biểu; các Trại Huấn luyện viên cấp I T.Ư LHTN Việt Nam - Trại Nguyễn Chí Thanh năm 2026 tại Lâm Đồng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; công trình thanh niên cấp Trung ương và các công trình, phần việc tại địa phương. Các sản phẩm truyền thông được triển khai trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, sử dụng hashtag chính thức của Chiến dịch gồm: #ToiYeuToQuocToi, #TYTQT, #TuhaoTNVN, #ProudVietNam, #70NamHoiLHTNVN.

