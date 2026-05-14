Bộ Ngoại giao thông tin vụ bắt hàng trăm người Việt ở Indonesia và Campuchia

TPO - Chính quyền và cảnh sát Indonesia và Campuchia gần đây bắt hàng trăm người Việt liên quan đến hoạt động trái phép. Các cơ quan đại diện Việt Nam đang phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để xác minh nhân thân và triển khai biện pháp bảo hộ công dân.

Những người bị bắt trong chiến dịch truy quét ở TP Poipet, Campuchia, gần đây.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay (14/5), Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chính quyền và cảnh sát Indonesia đã phá đường dây lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, bắt giữ 125 người Việt Nam tại Batam và 228 người Việt Nam tại Jakarta.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, vụ việc đang được các cơ quan chức năng sở tại điều tra. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin nhân thân và triển khai biện pháp bảo hộ công dân.

Truyền thông Campuchia gần đây đưa tin các cơ quan chức năng của nước này đã bắt giữ 5.535 người nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có 461 người Việt. Việc bắt giữ được thực hiện trong chiến dịch truy quét tại 48 cơ sở trên cả nước trong tháng 4, nhằm trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin và đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để sớm hoàn tất thủ tục xác minh nhân thân ban đầu, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết để sớm đưa công dân về nước.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết thêm, từ ngày mùng 1/4 đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng trong nước để đưa về và tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu.

Một lần nữa, đại diện Bộ Ngoại giao nhắc lại khuyến cáo công dân Việt Nam cảnh giác trước những thông tin tuyển dụng kiểu "việc nhẹ lương cao" trên mạng internet về cơ hội làm việc ở nước ngoài, những lời mời gọi việc làm không yêu cầu về bằng cấp, không yêu cầu trình độ, không có hợp đồng tuyển dụng, không thông qua doanh nghiệp hay tổ chức. Những hình thức lao động không thông qua tổ chức phái cử tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ sẽ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người.

“Ngoài nỗ lực của các cơ quan quản lý còn cần nỗ lực và nhận thức đúng đắn của công dân. Công dân cần tìm hiểu, kiểm chứng kỹ thông tin về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc và người giới thiệu, chế độ bảo hiểm và các quyền lợi đi kèm trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc”, bà Phạm Thu Hằng nói.