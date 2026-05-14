Chủ trọ thu tiền điện giá ‘cắt cổ’ sẽ bị xử lý ra sao?

TPO - Từ ngày 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn mức quy định sẽ bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng. TPHCM đã phân cấp cho chính quyền cấp xã trực tiếp kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm chấn chỉnh tình trạng thu tiền điện giá “cắt cổ” tại các khu nhà trọ.

Thông tin trên được ông Trần Minh Hoá, Phó trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TPHCM cho biết tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 14/5.

Theo ông Hóa, hiện nay giá bán lẻ điện sinh hoạt được thực hiện theo Quyết định số 1279 ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương. Trong đó, đối với người thuê nhà để ở, pháp luật đã quy định cụ thể từng trường hợp áp dụng.

Cụ thể, với trường hợp thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký cư trú đầy đủ, chủ nhà có thể ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với ngành điện hoặc ủy quyền cho người thuê đứng tên ký hợp đồng riêng.

Đối với trường hợp thuê nhà dưới 12 tháng hoặc chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, giá điện sẽ được áp dụng theo bậc sinh hoạt từ 101-200 kWh, tương đương khoảng 2.380 đồng/kWh chưa bao gồm thuế VAT.

Ông Trần Minh Hoá khẳng định, nếu người thuê nhà không ký hợp đồng mua điện trực tiếp với ngành điện thì tổng số tiền điện chủ nhà thu của người thuê không được vượt quá số tiền ghi trên hóa đơn điện hàng tháng do đơn vị điện lực phát hành.

“Giá điện phải thực hiện đúng theo khung giá do nhà nước quy định. Các khoản như điện hành lang, camera, thang máy hay chi phí vận hành khác không được cộng gộp vào giá điện để thu của người thuê” - ông Hoá nói.

Theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, các khoản chi phí phát sinh (nếu có) phải được tách riêng thành phí dịch vụ và thực hiện trên cơ sở thỏa thuận minh bạch giữa chủ nhà với người thuê.

Liên quan chế tài xử lý, ông Hoá cho biết ngày 6/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 133 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 25/5 tới. Theo quy định mới, hành vi thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn mức quy định sẽ bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng, tăng mạnh so với mức xử phạt trước đây (chỉ từ 7-10 triệu đồng).

Đáng chú ý, thẩm quyền xử phạt đã được giao cho chủ tịch UBND cấp xã. Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã có quyền xử phạt tối đa 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.

Ông Hoá cho biết việc kiểm tra, giám sát giá điện tại các khu nhà trọ hiện đã được phân cấp về địa phương theo các thông tư mới của Bộ Công Thương.

Cụ thể, cơ quan chuyên môn về công thương cấp xã sẽ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán điện cho sinh viên, công nhân và người lao động thuê trọ; đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Ngày 8/5 vừa qua, Sở Công Thương TPHCM cũng đã ban hành văn bản gửi UBND các phường, xã và đặc khu, yêu cầu tăng cường phối hợp với ngành điện kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá điện tại các khu nhà trọ trên địa bàn.

Theo số liệu từ Tổng Công ty Điện lực TPHCM, hiện đơn vị đã cấp định mức điện cho gần 1,94 triệu sinh viên và người lao động thuê trọ tại 110.322 khu nhà trọ trên toàn thành phố.

Đến nay, đã có 109.717 chủ nhà trọ ký cam kết bán điện đúng giá quy định cho người thuê. Đồng thời, ngành điện và địa phương đã phối hợp thực hiện gần 146.000 lượt kiểm tra liên quan việc áp giá điện tại các khu nhà trọ.