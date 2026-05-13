Đảm bảo điện khu vực phía Nam trong bối cảnh nắng nóng, kinh tế tăng trưởng mạnh

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực phía Nam ghi nhận nhu cầu sử dụng điện tăng cao do kinh tế tăng trưởng, đặc biệt trong bối cảnh nắng nóng kéo dài và nền nhiệt tăng so với cùng kỳ.

EVNSPC đã đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trong 4 tháng đầu năm 2026.

Trước tình hình đó, EVNSPC tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục và ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; đặc biệt là đảm bảo điện những dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Vượt nhiều chỉ tiêu

Trong 4 tháng đầu năm, phụ tải hệ thống điện 8 tỉnh, thành phố phía Nam tăng mạnh, với công suất cực đại (Pmax) đạt 11.115 MW, tăng 9,72% so với cùng kỳ; sản lượng thương phẩm đạt 23,85 tỷ kWh, tăng 5,98% so với cùng kỳ theo cơ cấu sau sáp nhập. Trong đó, một số địa phương có sản lượng điện thương phẩm tăng cao như Tây Ninh (8,52%), An Giang (8,22%),…

Các chỉ tiêu kỹ thuật như tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện… đều thực hiện tốt hơn cùng kỳ năm 2025; công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng thực hiện đạt và vượt kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Đáng chú ý, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 100%, vượt kế hoạch được giao.

EVNSPC tiếp tục đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải. Sản lượng điện tiết kiệm trong 4 tháng đầu năm là 1.117,78 triệu kWh, đạt 4,70% so với sản lượng điện thương phẩm.

Công ty Điện lực Cà Mau chuẩn bị cho việc đóng điện công trình TBA 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối vào ngày 29/4/2026.

EVNSPC đưa vào vận hành nhiều công trình lưới điện kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương phía Nam.

Tính đến hết tháng 4/2026, EVNSPC đã ký 5.371 thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) với khách hàng; trong đó tiềm năng tiết giảm loại 1 (thông báo trước 2 giờ) là 260 MW và loại 2 (thông báo trước 24 giờ) là 555 MW. Các công ty điện lực trực thuộc đã cập nhật 100% biểu đồ cam kết của 4.572 khách hàng với tiềm năng dịch chuyển 609,65 MW vào chương trình DRMS để theo dõi.

EVNSPC cũng tăng cường tuyên truyền, vận động khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu kết hợp dùng bộ lưu trữ. Đến nay, đã có 1.904 nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, với tổng công suất 487,7 MWp đã lắp đặt, đi vào vận hành với lượng điện năng tương đương 1% thương phẩm.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư lưới điện

Để thực hiện hoàn thành toàn diện công tác đầu tư xây dựng năm 2026, ngay từ đầu năm, cả bộ máy từ người đứng đầu đến các cán bộ làm trực tiếp trong toàn EVNSPC đều nhập cuộc với nỗ lực và quyết tâm cao nhất.

Trong 4 tháng đầu năm đã khởi công được 18 công trình lưới điện 110kV và đóng điện hoàn thành 51 công trình lưới điện 110kV. Đây là thành tích chào mừng 51 năm thống nhất đất nước và 51 năm thành lập EVNSPC; góp phần nâng cao năng lực cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trưởng của các địa phương.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2026.

Tại hội nghị giao ban tháng 5/2026 diễn ra mới đây, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là công tác đảm bảo điện, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, đặc biệt là các mục tiêu phải hoàn thành trong 6 tháng đầu năm như đóng điện 70 công trình 110kV trước ngày 30/6/2026; tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất 60% kế hoạch vốn EVN giao; đẩy mạnh tiến độ các khâu chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công các dự án có kế hoạch đóng điện trong 6 tháng cuối năm;…

Chủ tịch Lê Văn Trang cũng yêu cầu các đơn vị chủ động hơn trong lập kế hoạch sửa chữa lớn; thành lập các nhóm đặc trách tại địa bàn nhằm đẩy nhanh tiến độ khởi công, đóng điện các công trình trong năm 2026.

Hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại TBA 110kV Tân Phú Thạnh, TP. Cần Thơ.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức ghi nhận, biểu dương nỗ lực của toàn thể CBCNV trong toàn EVNSPC đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 4 tháng đầu năm; đặc biệt đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và công tác đầu tư xây dựng lưới điện. ​ Tổng giám đốc Nguyễn Phước Đức cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần làm việc trách nhiệm cao; tiếp tục siết chặt kỷ luật vận hành, đảm bảo cung ứng điện an toàn, tin cậy trong cao điểm mùa khô, cũng như cả năm 2026. Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị cần báo cáo để lãnh đạo EVNSPC kịp thời tìm biện pháp tháo gỡ.

