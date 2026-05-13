Chứng khoán thoát hiểm 'phút 89'

Việt Linh

TPO - Thị trường chứng khoán rung lắc dữ dội trong phiên 13/5 khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán mạnh, có thời điểm kéo VN-Index mất gần 36 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền bất ngờ đổ mạnh vào nhóm dầu khí giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm vào cuối phiên.

Phiên giao dịch hôm nay chứng kiến diễn biến đầy biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index liên tục đảo chiều mạnh dưới tác động từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và dòng tiền đầu cơ ngắn hạn. Áp lực bán mạnh bất ngờ xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường nhanh chóng “chao đảo”.

Có thời điểm, hàng loạt cổ phiếu trụ giảm sâu kéo VN-Index lao dốc gần 36 điểm, rơi xuống vùng 1.865 điểm. Nhiều mã vốn hóa lớn đồng loạt bị bán mạnh khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên hoảng loạn trong phần lớn thời gian cuối phiên.

Dù vậy, lực cầu bắt đáy đã quay trở lại khá mạnh ở những phút cuối phiên, giúp nhiều cổ phiếu thu hẹp đáng kể đà giảm. Nhờ đó, VN-Index phục hồi mạnh từ vùng đáy trong ngày.

Thị trường chứng khoán rung lắc dữ dội trong phiên 13/5 khi cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán mạnh, đặc biệt trong nhóm bất động sản.

Kết phiên, VN-Index giảm 2,73 điểm (0,14%) xuống 1.898,37 điểm. Dù mất điểm nhẹ, diễn biến cuối phiên cho thấy lực cầu vẫn hiện diện khá tốt khi thị trường rung lắc mạnh. Thanh khoản thị trường tăng vọt, giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 28.700 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên bán với 168 mã giảm và 144 mã tăng trên HoSE. Rổ VN30 giảm hơn 10 điểm, phản ánh áp lực điều chỉnh vẫn tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.

Điểm sáng lớn nhất thị trường tiếp tục thuộc về nhóm dầu khí. GAS tăng trần lên 81.800 đồng/cổ phiếu và trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. PLX tăng 6,75%, PVD tăng 6,44%, trong khi BSR tăng gần 4% với thanh khoản bùng nổ hơn 31 triệu cổ phiếu.

Không chỉ dầu khí, một số cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán cũng đóng vai trò giữ nhịp cho thị trường. BID tăng 2,5%, HDB và CTG duy trì sắc xanh nhẹ. Ở nhóm chứng khoán, HCM tăng gần 3%.

Ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn bao trùm phần lớn thị trường. Một số cổ phiếu ngân hàng giảm khá mạnh như STB mất hơn 4%, EIB giảm 2%, trong khi nhiều mã bất động sản cũng chìm trong sắc đỏ. Nhóm Vingroup trở thành nhân tố khiến chỉ số chính mất nhiều điểm nhất, khi VHM giảm 4,8%, VRE giảm sàn, VIC giảm 0,5%.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh trên HoSE, hơn 1.500 tỷ đồng, nối dài xu hướng rút ròng trong tháng 5. Hôm nay, FPT, ACB, VHM, STB, VIC, VIX… là những mã bị bán ròng mạnh nhất, lên tới hàng trăm tỷ đồng.

