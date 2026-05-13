J&T Express thu hút lao động trẻ và thúc đẩy trải nghiệm số tại LOGFAIR 2026

Mở rộng tiếp cận nguồn nhân lực trẻ trong bối cảnh ngành chuyển phát chuyển mình

Đắk Lắk đang dần khẳng định vai trò là vị trí liên kết giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, khi hạ tầng giao thông và liên kết vùng ngày càng được hoàn thiện. Với đặc thù gắn với sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và nhu cầu vận chuyển liên vùng, khu vực này đặt ra yêu cầu rõ rệt về nguồn nhân lực logistics có khả năng thích ứng với điều kiện thực tế. Sinh viên tại địa phương, bên cạnh nền tảng đào tạo bài bản, còn có lợi thế trong việc am hiểu đặc trưng kinh tế - xã hội và nhu cầu vận chuyển, nhờ vậy có thể nhanh chóng hòa nhập vào môi trường vận hành thực tế.

Trong bối cảnh đó, các hoạt động tuyển dụng tại sự kiện VALOMA LOGFAIR không dừng ở việc kết nối việc làm, mà còn trở thành kênh tiếp cận trực tiếp với lực lượng lao động trẻ tại những thị trường đang phát triển. Đây là cơ hội để doanh nghiệp nhận diện sớm nguồn nhân lực phù hợp, giúp sinh viên tiếp cận thông tin về nhu cầu và tiêu chuẩn của ngành ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. J&T Express triển khai hoạt động tuyển dụng trực tiếp thông qua gian hàng. Sinh viên tham gia có cơ hội tìm hiểu quy trình làm việc, trao đổi tại chỗ với bộ phận nhân sự và đăng ký ứng tuyển ngay tại chương trình. Doanh nghiệp cũng giới thiệu các chương trình phát triển dành cho sinh viên mới tốt nghiệp, hướng đến việc rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường.

J&T Express trao đổi thông tin tuyển dụng trực tiếp tại gian hàng

Theo bà Đinh Thị Hiền, Trưởng phòng Nhân sự J&T Express chi nhánh Tây Nguyên, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt từ thế hệ Gen Z, đang tạo ra những yêu cầu mới đối với ngành chuyển phát. “Thế hệ trẻ không chỉ mua hàng mà còn đòi hỏi trải nghiệm giao nhận nhanh, linh hoạt và minh bạch. Điều này đặt ra áp lực đổi mới cho toàn ngành, từ công nghệ đến vận hành chặng cuối”, bà cho biết. Từ thực tế này, việc tiếp cận và phát triển nguồn nhân lực trẻ, am hiểu công nghệ và có khả năng thích ứng nhanh, trở thành yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, J&T Express tham gia các phiên thảo luận chuyên môn xoay quanh xu hướng phát triển của ngành và yêu cầu đối với nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số. Những trao đổi này góp phần làm rõ các tiêu chí về kỹ năng, tư duy vận hành và khả năng thích ứng mà doanh nghiệp tìm kiếm ở nhân sự trẻ. Thông qua đó, sự kiện trở thành điểm giao giữa doanh nghiệp và sinh viên, giúp định hình rõ hơn lộ trình nghề nghiệp, cùng lúc mở ra cơ hội tiếp cận lực lượng lao động tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu.

Hướng đến người dùng cá nhân qua nền tảng số và trải nghiệm thực tế

Nhận thấy xu hướng tiêu dùng hiện nay có sự thay đổi rõ rệt, nhu cầu gửi hàng nhỏ lẻ ngày càng phổ biến, đi cùng với sự phát triển của kinh tế số và lối sống năng động của giới trẻ. Trên cơ sở đó, tại VALOMA LOGFAIR 2026, ngoài hoạt động tuyển dụng, J&T Express còn mang đến ứng dụng giao hàng dành cho khách hàng cá nhân, tạo điều kiện để các bạn sinh viên tìm hiểu và trải nghiệm trực tiếp ngay tại gian hàng.

Sinh viên được giới thiệu về ứng dụng giao hàng dành cho khách hàng cá nhân

Ứng dụng cho phép người dùng tạo đơn nhanh, theo dõi hành trình theo thời gian thực, tra cứu chi phí rõ ràng và quản lý toàn bộ lịch sử giao dịch trên cùng một nền tảng. Người dùng cũng có thể đặt dịch vụ shipper đến lấy hàng dù chỉ từ một đơn lẻ. Ngoài ra, việc tích hợp dữ liệu và tự động hóa quy trình cũng góp phần rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế sai lệch trong quá trình vận chuyển. Những thay đổi này giúp người dùng tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, chủ động hơn trong quá trình sử dụng và có thêm thông tin để theo dõi đơn hàng một cách rõ ràng.

Thay vì chỉ tiếp cận thông tin của ứng dụng qua giới thiệu, sinh viên tham gia sự kiện có cơ hội quan sát và tìm hiểu các thao tác cơ bản ngay tại gian hàng. Việc quan sát và thực hành trên nền tảng thực tế giúp người tham gia hình dung rõ hơn cách dịch vụ vận hành trong đời sống hàng ngày, cảm nhận được tính linh hoạt và tiện lợi trong các nhu cầu gửi hàng cá nhân. Qua đó, J&T Express không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn góp phần định hình thói quen sử dụng dịch vụ logistics số, phù hợp với xu hướng tiêu dùng đề cao sự nhanh chóng, minh bạch và chủ động.

Tăng cường chuẩn hóa vận hành, hướng tới tính chuyên nghiệp trong toàn hệ thống

Trong giai đoạn tới, J&T Express tập trung chuẩn hóa quy trình và nâng cao tính đồng bộ trong vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tốc độ và độ chính xác trong lĩnh vực chuyển phát. Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các hạng mục về công nghệ, quản lý dữ liệu và điều phối vận hành để giảm sai lệch và tăng tính ổn định trên toàn hệ thống.

J&T Express đẩy mạnh chuẩn hóa vận hành và tối ưu công nghệ logistics

Cùng với tối ưu vận hành, J&T Express đẩy mạnh phát triển đội ngũ nhân sự theo hướng chuyên môn hóa, ưu tiên khả năng thích ứng nhanh với môi trường đa thị trường và yêu cầu thực tế. Định hướng này cho thấy doanh nghiệp tập trung vào nâng cao chất lượng thực thi thay vì mở rộng đơn thuần, qua đó từng bước chuẩn hóa mô hình vận hành theo hướng chuyên nghiệp và nhất quán. Từ định hướng trên, việc J&T chủ động hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp như VALOMA được xem là một cấu phần quan trọng trong chiến lược dài hạn, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa cung và cầu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành logistics.