Nghệ An tích cực đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đang quyết liệt đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, khơi thông điểm nghẽn, tạo động lực mới để phát triển nhanh và bền vững.

Đổi mới tư duy, hành động từ cơ sở

Xã Nam Đàn (Nghệ An) được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Nam Hưng, Nghĩa Thái và Nam Thanh. Sau sáp nhập, địa phương có thêm dư địa phát triển nhưng cũng đối mặt nhiều khó khăn khi địa bàn rộng, hạ tầng chưa đồng bộ, sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán.

Từ thực tiễn đó, Đảng ủy xã Nam Đàn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, phương thức lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo và tinh thần phục vụ nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Quan điểm điều hành được địa phương quán triệt là không chỉ dừng ở việc ban hành chủ trương mà phải chuyển hóa thành kết quả cụ thể.

Một trong những lĩnh vực được tập trung chỉ đạo quyết liệt là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Ông Nguyễn Duy Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Đàn cho biết, địa phương xác định việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, công khai, minh bạch là tiêu chí quan trọng để nâng cao niềm tin của nhân dân; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà.

Nhờ đó, năm 2025, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của xã đạt 95,01 điểm, đứng đầu toàn tỉnh; chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 24/130 xã, phường. Riêng quý I/2026, xã đã tháo gỡ vướng mắc và cấp 66 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Con đường khang trang ở xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Điểm đáng chú ý trong phương thức lãnh đạo ở Nam Đàn là tinh thần “việc chung của địa phương”. Với những nhiệm vụ cấp bách, cấp ủy và chính quyền không phân biệt việc của hệ thống Đảng hay chính quyền mà huy động tổng lực cán bộ cùng tham gia thực hiện. Từ công tác chi trả hỗ trợ thiệt hại bão lụt đến trích đo, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy đều được triển khai quyết liệt. Đến nay, việc giải phóng mặt bằng liên quan 646 hộ dân cơ bản hoàn thành.

Với đặc thù bán sơn địa, Đảng bộ xã Nam Đàn xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược. Trên cơ sở khảo sát thực tế, địa phương xây dựng lộ trình đầu tư các tuyến kết nối nội vùng, liên vùng, kết nối các điểm di tích và vùng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Trước mắt, xã đang hoàn thiện các điều kiện để triển khai tuyến vành đai phía Bắc chạy dọc khu vực núi Đại Huệ kết nối với Khu Di tích Truông Bồn trong năm 2026. Tuyến đường này được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ địa phương.

Trong sản xuất nông nghiệp, Nam Đàn tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng sản phẩm OCOP; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện bán sơn địa. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái, chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại đang dần hình thành.

Người dân phát triển các mô hình kinh tế, mang lại thu nhập ổn định.

Dù nghị quyết mới đi vào thực tiễn chưa lâu, nhưng những tuyến đường đang được chuẩn bị đầu tư, những mô hình kinh tế mới hay sự chuyển biến trong cải cách hành chính đã cho thấy quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động cụ thể, thực chất.

Không chỉ ở Nam Đàn, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang tập trung hiện thực hóa nghị quyết bằng các công trình, mô hình phát triển cụ thể. Khi mỗi cấp ủy, chính quyền hành động bằng hiệu quả thực tế, niềm tin của nhân dân tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Nghệ An.

Khơi thông điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển, Nghệ An đứng trước yêu cầu phải chuyển động mạnh mẽ hơn, tư duy chiến lược hơn và hành động quyết liệt hơn. Tỉnh ủy Nghệ An đã chủ động cụ thể hóa các định hướng lớn của Trung ương thành chương trình hành động, nghị quyết, chỉ thị phù hợp với thực tiễn địa phương.

Ngay từ đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU về thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát triển nhanh và bền vững đến năm 2045. Từ chương trình này, Đảng ủy UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những tháng đầu năm.

Kết quả bước đầu cho thấy tinh thần vào cuộc sớm đã nhanh chóng chuyển hóa thành hiệu quả thực tiễn. Quý I/2026, kinh tế Nghệ An tăng trưởng 8,15%, mức cao nhất trong vòng bốn năm trở lại đây và đạt kịch bản đề ra. Theo mục tiêu của tỉnh, tăng trưởng các quý tiếp theo sẽ tiếp tục bứt tốc để hướng tới mục tiêu cả năm từ 10,5 - 11,5%.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra thực địa tình hình triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai. Ảnh: P.Bằng

Song song với điều hành tăng trưởng, tỉnh tập trung triển khai 18 chương trình, đề án trọng điểm; thực hiện 14 dự án đầu tư hạ tầng bằng vốn đầu tư công; xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào 15 dự án lớn. Nhiều nhiệm vụ chiến lược đã đạt kết quả bước đầu quan trọng.

Nổi bật là việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với quy mô gần 105.000 ha, tăng khoảng 5 lần so với trước đây, mở ra không gian phát triển mới cho công nghiệp, logistics và đô thị. Cùng với đó, nhiều dự án chiến lược như cao tốc Vinh - Thanh Thủy hay Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập đang được khẩn trương chuẩn bị để khởi công.

Đáng chú ý, Nghệ An không chỉ tập trung hoạch định chiến lược mà còn xử lý trực diện các điểm nghẽn trong quản trị và tổ chức thực hiện. Hàng loạt chỉ thị quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong năm 2026 đã thể hiện rõ tinh thần này.

Chỉ thị số 07-CT/TU tập trung kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Chỉ thị số 08-CT/TU yêu cầu tăng cường lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng - một trong những điểm nghẽn lớn trong triển khai dự án đầu tư. Chỉ thị số 10-CT/TU nhấn mạnh việc siết chặt quản lý đầu tư công, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Tiếp đó, Chỉ thị số 15-CT/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030 và Chỉ thị số 16-CT/TU về xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng tiếp tục cho thấy quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát thực tiễn, đề cao hiệu quả thực chất.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 02-CTr/TU nhằm triển khai toàn diện nghị quyết đại hội. Đến tháng 3/2026, Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Chương trình hành động số 20-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với điều chỉnh, bổ sung mục tiêu phù hợp tình hình mới.

Mục tiêu xuyên suốt là thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh Nghệ An; phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là nghị quyết phải được hiện thực hóa bằng kết quả cụ thể; chương trình hành động phải được kiểm chứng bằng sản phẩm phát triển; năng lực lãnh đạo phải được khẳng định bằng hiệu quả thực tiễn.

Với tinh thần đó, Nghệ An đang từng bước chuyển hóa quyết tâm chính trị thành động lực phát triển, tạo nền tảng để tăng tốc, bứt phá và hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước trong nhiệm kỳ 2025-2030.