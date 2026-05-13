Hoàng Gia Phát Group xây nhà đa năng cho học sinh vùng cao chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hoàng Gia Phát Group đang triển khai công trình nhà đa năng tại Trường THCS Yên Thắng (Nghệ An), góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh vùng miền núi còn nhiều khó khăn.

Những ngày qua, tại Trường THCS Yên Thắng (Nghệ An), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng chục công nhân cùng máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Dù thời tiết mưa kéo dài, có thời điểm mất điện toàn tuyến phục vụ sửa chữa, đơn vị thi công vẫn duy trì công việc liên tục bằng cách sử dụng máy phát điện và tăng ca đến tối.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 300 triệu đồng, được thiết kế phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt tập thể, tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh, đồng thời có thể trở thành nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng của người dân địa phương.

Theo đại diện Hoàng Gia Phát Group, công trình được thực hiện với mong muốn góp phần sẻ chia khó khăn cùng học sinh vùng cao, tạo thêm không gian an toàn, thuận lợi để các em phát triển toàn diện cả về học tập lẫn kỹ năng sinh hoạt tập thể.

“Chúng tôi mong muốn mỗi công trình không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng, đúng với định hướng ‘Gieo hạt lành – Phụng sự nhân sinh’ mà doanh nghiệp theo đuổi”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Ngoài công trình tại Trường THCS Yên Thắng, thời gian qua Hoàng Gia Phát Group còn triển khai nhiều hoạt động an sinh tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Tiêu biểu là xây dựng công viên cộng đồng “Đom Đóm” tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu đồng.

Hỗ trợ 10.000 cây keo giống cho các hộ dân bị thiệt hại sau thiên tai, hướng tới xây dựng mô hình trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC; đồng hành cùng người khuyết tật phát triển sinh kế thông qua các chương trình trao con giống và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi tại xã Đại Đồng (Nghệ An).

Chuỗi hoạt động này cho thấy sự đồng hành ngày càng thiết thực của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương, đặc biệt tại các khu vực còn nhiều khó khăn, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn và phát triển bền vững.