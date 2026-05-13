Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group đề xuất nhân rộng mô hình sinh kế tự quản cho người yếu thế

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An, Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group - đại biểu đoàn Nghệ An, đã đề xuất phát triển các mô hình sinh kế quay vòng giúp người yếu thế, người khuyết tật và hộ khó khăn có điều kiện tự vươn lên ổn định cuộc sống.

Chiều 12/5, tại Trung tâm thảo luận số 3, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đoàn đại biểu Nghệ An đã cùng trao đổi nhiều nội dung về khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh cộng đồng.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An, Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group - đại biểu đoàn Nghệ An, người đang đồng hành triển khai nhiều mô hình sinh kế cộng đồng tại cơ sở chia sẻ tại hội nghị liên quan đến công tác Mặt trận và an sinh xã hội. Đặc biệt là mô hình sinh kế quay vòng cho người yếu thế, người khuyết tật và hộ khó khăn.

Theo ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, qua thực tiễn triển khai tại Nghệ An và một số địa bàn khó khăn, người dân không chỉ cần hỗ trợ ngắn hạn, mà cần một mô hình đủ đơn giản để bắt đầu, đủ rõ dòng tiền để duy trì, đủ nhẹ để nhân rộng và đủ gần để cộng đồng cùng quản lý.

Trong thời gian qua, mô hình sinh kế quay vòng đã được triển khai với hơn 80 hộ tham gia, hơn 120 suất sinh kế, tổng nguồn lực ban đầu khoảng 150 triệu đồng. Mỗi suất sinh kế ban đầu khoảng 1 triệu đồng, chủ yếu là con giống, vật tư, thuốc, thức ăn và hướng dẫn kỹ thuật.

Mô hình vận hành theo vòng quay: giao giống - hướng dẫn kỹ thuật - theo dõi đồng hành - xuất bán - hoàn vốn - tái đầu tư cho hộ mới. Một vòng quay thường từ 2,5 đến 4,5 tháng, có thể đạt 2,5 đến 3 vòng/năm. Điểm quan trọng là mô hình được cộng đồng cùng tham gia theo hướng tự quản, hỗ trợ lẫn nhau và quay vòng liên tục.

Đến nay, mô hình đã tạo ra giá trị kinh tế cộng đồng khoảng 5 tỷ đồng, lợi nhuận cộng đồng khoảng 1,4 tỷ đồng, với sản lượng khoảng 600 tấn gia cầm. Thu nhập bình quân của một số hộ sau khi ổn định đạt khoảng 1,2 đến 1,6 triệu đồng/tháng, hộ thấp cũng khoảng 800 nghìn đồng/tháng.

Ông Dũng chia sẻ, điều quan trọng hơn là mô hình đã được thử nghiệm không chỉ ở vùng thuận lợi, mà cả tại các hộ khó khăn, hộ người khuyết tật, hộ vùng cao, vùng biên giới. Có hộ người khuyết tật bắt đầu chỉ từ 2 suất giống nhỏ, sau khoảng 3 tháng đã bán được lứa đầu, hoàn lại vốn và tự tạo được thu nhập cho chính mình.

Qua thực tế, khi một người yếu thế có thể tự ổn định cuộc sống, thì không chỉ giúp một cá nhân. Phía sau họ, gia đình giảm áp lực, cộng đồng giảm gánh nặng, và những người liên quan có điều kiện tập trung lao động, tạo ra giá trị xã hội lớn hơn.

Từ thực tiễn đó, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng đề xuất trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận tiếp tục quan tâm ba nội dung:

Thứ nhất, phát triển các mô hình cộng đồng tự quản có sinh kế tại khu dân cư, đặc biệt ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới, nhóm người yếu thế và người khuyết tật.

Thứ hai, Mặt trận giữ vai trò hạt nhân kết nối: chính quyền hỗ trợ điều kiện, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ nguồn lực, cộng đồng cùng giám sát, người dân là chủ thể thực hiện.

Thứ ba, cần có cơ chế ghi nhận, chuẩn hóa và nhân rộng những mô hình nhỏ nhưng hiệu quả, có số liệu, có dòng tiền, có khả năng quay vòng, để biến hỗ trợ an sinh thành năng lực tự vươn lên của người dân.

Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group tin rằng, nếu được kết nối đúng cách giữa Mặt trận, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng thì những mô hình sinh kế nhỏ hoàn toàn có thể tạo ra tác động xã hội lớn, bền vững và có khả năng nhân rộng tại nhiều địa phương trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn Nghệ An, ông Dũng mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng Mặt trận trong việc xây dựng, kiểm chứng và nhân rộng các mô hình cộng đồng tự quản có sinh kế trong nhiệm kỳ mới.