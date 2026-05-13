Đề xuất 7 mức phụ cấp khu vực từ ngày 1/7

TPO - Bộ Nội vụ đề xuất 7 mức phụ cấp khu vực áp dụng cho từng địa bàn kèm theo mức lương cơ sở. Theo đó, trường hợp hưởng cao nhất là 2,53 triệu đồng/tháng.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005. Dự thảo Thông tư sẽ thay thế Thông tư 23/2025 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch 11/2005.

Một nội dung đáng chú ý là phụ cấp khu vực sẽ không còn được tính bằng mức lương tối thiểu chung mà thay bằng cụm mức lương cơ sở.

Phụ cấp khu vực đi kèm lương cơ sở từ ngày 1/7 dự kiến cao nhất 2,53 triệu đồng/tháng.

Theo dự thảo, chính sách này áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân trong biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội, Công an.

Dự kiến phụ cấp khu vực được giữ nguyên với 7 mức gồm 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương cơ sở.

Mức 1,0 chỉ áp dụng đối với các khu vực như đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển Việt Nam (lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển thuộc Bộ Quốc phòng).

Mức tiền phụ cấp khu vực được tính theo công thức: mức tiền phụ cấp khu vực = hệ số phụ cấp khu vực x mức lương cơ sở.

Mức tiền phụ cấp khu vực thực hiện từ 1/7/2026.

Đối với hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Quân đội và Công an, mức tiền phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì theo công thức: mức tiền phụ cấp khu vực = hệ số phụ cấp khu vực x mức lương cơ sở x 0,4.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ ngày 1/7 tới, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức phụ cấp dự kiến sẽ từ 253 nghìn đồng đến 2,53 triệu đồng.

Việc sửa đổi thông tư nhằm đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, không làm thay đổi chính sách và phù hợp với thực tiễn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, góp phần khắc phục những bất cập, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện phụ cấp khu vực...

Trợ cấp người có công dự kiến hơn 3 triệu đồng từ 1/7 Bộ Nội vụ cũng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Trong dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng (tương ứng tỷ lệ tăng là 8%) từ ngày 1/7/2026. Mức chuẩn này được dùng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Do đó, khi áp dụng mức chuẩn 3,012 triệu đồng, mức trợ cấp, phụ cấp của người có công với cách mạng cũng sẽ tăng theo.

