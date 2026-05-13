Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Nghệ An phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Khơi dậy sức mạnh đoàn kết – nền tảng của mọi thành công

Nghệ An – vùng đất có địa hình đa dạng từ đồng bằng, miền núi đến hải đảo; dân số đông, nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo – từ lâu đã hình thành và bồi đắp truyền thống đoàn kết bền chặt. Truyền thống ấy không chỉ là giá trị văn hóa – xã hội đặc sắc mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, giúp địa phương vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên phát triển bền vững trong suốt chiều dài lịch sử.

Trong những năm qua, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn mang dấu ấn sâu đậm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Từ đó, tạo nên sự đồng thuận xã hội rộng khắp, huy động hiệu quả mọi nguồn lực trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chỉ tính riêng 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã hỗ trợ gần 875 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng nguồn lực hơn 5.805 tỷ đồng. Những con số này không chỉ thể hiện quy mô của các chính sách an sinh xã hội, mà còn phản ánh rõ nét tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trách nhiệm trong cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân bản Cành Khỉn, xã Yên Hòa. (Ảnh: P. Bằng)

Đặc biệt, phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã tạo dấu ấn nổi bật khi Nghệ An hoàn thành trước thời hạn 20.802 căn nhà cho người nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Thành tích này không chỉ đưa Nghệ An trở thành điểm sáng của cả nước mà còn được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng việc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là minh chứng thuyết phục cho hiệu quả của việc phát huy sức mạnh toàn dân khi được tổ chức chặt chẽ, đồng bộ và quyết liệt.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghệ An đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng tầm đại đoàn kết toàn dân tộc thành một chiến lược phát triển mang tính nền tảng và lâu dài.

Thực tiễn đã chứng minh, trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính sự đồng thuận của nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp hệ thống vận hành thông suốt, ổn định. Nếu không có sự ủng hộ của nhân dân, các chủ trương lớn khó có thể triển khai hiệu quả và đạt được kết quả như mong muốn.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong bối cảnh này càng được khẳng định rõ nét. Không chỉ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, Mặt trận còn là lực lượng nòng cốt trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận xã hội – yếu tố quyết định cho thành công của mọi nhiệm vụ chính trị.

Thông qua các phong trào như “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nghĩa tình dòng Lam”, cùng với các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…, tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng của người dân ngày càng được nâng cao. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội ổn định, phát triển hài hòa và bền vững.

Giai đoạn 2020 – 2025, thông qua Mặt trận Tổ quốc, toàn tỉnh đã huy động hơn 6.000 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Riêng trong hai năm 2024 – 2025, con số này đạt 3.635 tỷ đồng, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của các phong trào đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Phát huy sức mạnh toàn dân, hiện thực hóa khát vọng phát triển Nghệ An

Theo định hướng đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng ở tầm quốc gia; đồng thời trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học – công nghệ, thương mại, logistics và du lịch. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh và hiện đại.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ngoài việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục giữ vai trò then chốt. Đây chính là “chìa khóa” để huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo và ý chí vươn lên của mỗi người dân.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ cho người dân xã Tương Dương bị thiệt hại do mưa lũ.

Trong bối cảnh Nghệ An có diện tích rộng, dân số đông, nhiều vùng miền còn khó khăn, nhất là khu vực miền núi, biên giới, việc phát huy sức mạnh đoàn kết càng có ý nghĩa quan trọng. Mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo đều mang trong mình những giá trị văn hóa riêng; nếu được khơi dậy và kết nối hiệu quả sẽ trở thành nguồn lực to lớn phục vụ phát triển.

Đặc biệt, việc bảo đảm để người dân được tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách là yếu tố cốt lõi. Khi người dân được lắng nghe, được đóng góp ý kiến và được thụ hưởng thành quả phát triển, họ sẽ trở thành chủ thể tích cực, đồng hành cùng chính quyền trong mọi nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là phải nâng tầm đại đoàn kết toàn dân tộc thành một chiến lược mang tính nền tảng, được thể chế hóa trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là “chìa khóa” để hiện thực hóa khát vọng đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh vai trò của khối đại đoàn kết, ông Hùng cho rằng, sức mạnh đoàn kết không chỉ là kết tinh của truyền thống, mà còn là động lực nội sinh quan trọng cho tương lai. Thực tiễn từ Ngày hội Đại đoàn kết cho thấy, khi nhân dân được lắng nghe, được tham gia và được khơi dậy tinh thần gắn bó cộng đồng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nhân lên mạnh mẽ, trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng để Nghệ An phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.