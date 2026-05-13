Công bố giá xăng E10 Petrolimex

Dương Hưng

TPO - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa thông báo giá bán xăng sinh học E10 RON 95 áp dụng từ ngày 0h ngày 13/5. Theo đó, giá bán xăng sinh học E10 RON 95-V tại cửa hàng xăng dầu tại thị trường vùng 1 là 24.630 đồng/lít, tại các thị trường vùng 2 là 25.120 đồng/lít.

Trong khi giá xăng E10 RON 95-III theo công bố trước đó của Petrolimex tại 2 vùng lần lượt 23.730 đồng/lít và 24.200 đồng/lít.

Petrolimex cho hay, giá xăng sinh học E10 RON 95-V do Petrolimex công bố được áp dụng tại hệ thống phân phối của đơn vị này gồm: Các cửa hàng xăng dầu và điểm bán bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ thuộc Petrolimex; các cửa hàng của các thương nhân làm đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu của Petrolimex và của hàng của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ Petrolimex.

Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu (theo quy định gọi là vùng 2); Tổng giám đốc Petrolimex trao quyền giám đốc các Công ty xăng dầu thành viên Petrolimex trực tiếp quyết định giá bán thực tế tại địa bàn tổ chức kinh doanh nhưng không được vượt mức giá vùng 2 nêu trên.

Theo Petrolimex, quyết định về giá bán xăng dầu này đã được gửi đến tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex và báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Giá xăng E10 RON 95-V tại các cửa hàng Petrolimex là 24.630 đồng/lít và E10 RON 95-III là 23.730 đồng/lít.

Các đơn vị thành viên Petrolimex khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống phân phối của mình phải gửi quyết định giá đã ban hành về Sở Công Thương tỉnh, thành phố và tập đoàn để báo cáo.

Hiện giá xăng E5RON92 đang được giao dịch ở mức 23.790 đồng/lít. Xăng RON95-III ở mức 24.354 đồng/lít.

Theo lộ trình triển khai xăng sinh học, trên toàn quốc sẽ bắt buộc bán xăng E10 từ 1/6/2026. Hiện các doanh nghiệp đang đẩy mạnh việc triển khai.

Liên quan đến giá xăng E10, trước đó trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết định hướng của cơ quan điều hành là bảo đảm loại nhiên liệu này có lợi thế rõ rệt so với xăng khoáng. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc đưa E10 ra thị trường, mà còn phải tạo được động lực kinh tế đủ mạnh để người tiêu dùng chủ động lựa chọn.

Theo tính toán, mức chênh lệch hợp lý giữa E10 và xăng RON95 được định hướng khoảng 1.000-2.000 đồng/lít, vừa đủ tạo sức hút với người tiêu dùng, vừa bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Không chỉ dựa vào công cụ thuế, Bộ Công Thương cũng đặt vấn đề rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khâu phối trộn, vận chuyển đến phân phối, nhằm cắt giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh của E10.

