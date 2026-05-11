Gia Lai làm rõ việc 22.000ha cao su bị chết

TPO - Các doanh nghiệp phải báo cáo rõ ràng về việc xử lý, chuyển đổi đối với hơn 22.000ha cao su bị chết, kém phát triển, không để xảy ra tình trạng "làm cho có" để giữ đất hoặc chuyển nhượng, mua bán dự án. UBND tỉnh Gia Lai cũng sẽ có tổ thẩm định lại các dự án, không khả thi sẽ thu hồi ngay, định hướng làm việc khác.

Ngày 11/5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo 16 doanh nghiệp có dự án chuyển đổi diện tích cây cao su chết, kém phát triển sang các dự án khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại trụ sở UBND tỉnh, phường Pleiku.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2007-2014, UBND tỉnh Gia Lai cũ đã tạm giao đất cho 16 doanh nghiệp thực hiện 44 dự án để triển khai Chương trình chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su với tổng diện tích trên 32.000ha. Qua đánh giá, trên tổng diện tích cao su đã được các doanh nghiệp trồng là 25.500ha, nhưng chỉ có 8.000ha cao su sinh trưởng, phát triển bình thường, còn lại hơn 17.000ha cao su bị chết, kém phát triển; hơn 3.200ha chưa trồng cao su; 1.900ha diện tích đã giao về địa phương quản lý...

Một khu vực cao su kém hiệu quả của doanh nghiệp.

Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá hiện trạng của cây cao su thuộc dự án, UBND tỉnh đã có báo cáo đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép các doanh nghiệp xử lý, chuyển đổi đối với hơn 22.000ha cao su bị chết, kém phát triển và diện tích chưa trồng cao su sang các dự án khác như trồng trọt, chăn nuôi, năng lượng…

Để có cơ sở triển khai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai rà soát, xác định loại đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với diện tích nêu trên; tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.

Tại cuộc họp này, đại diện của 16 doanh nghiệp có dự án chuyển đổi diện tích cây cao su chết, kém phát triển sang các dự án khác đã báo cáo kế hoạch triển khai chuyển đổi của doanh nghiệp cũng như đề xuất tỉnh hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Sau khi nghe ý kiến của các doanh nghiệp, lãnh đạo sở ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các doanh nghiệp phải xây dựng và báo cáo ngay các dự án chuyển đổi đối với diện tích cao su chết, kém phát triển. Các dự án phải đảm bảo tính khả thi. Liên quan đến nội dung này, tỉnh Gia Lai sẽ thành lập tổ công tác để thẩm định dự án, nếu các dự án không khả thi tỉnh sẽ tiến hành thu hồi đất để định hướng triển khai dự án khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ưu tiên lớn nhất của tỉnh trong chuyển đổi vẫn là chuyển sang thực hiện các dự án về nông nghiệp. Qua đó, diện tích nào có khả năng làm nông nghiệp sẽ phải ưu tiên để triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, đưa Gia Lai trở thành điểm nhấn về vùng nguyên liệu nông sản lớn của cả nước.

Để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, tỉnh Gia Lai cũng sẽ thành lập tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các doanh nghiệp cần nghiêm túc triển khai dự án, không để xảy ra tình trạng "làm cho có" để giữ đất hoặc chuyển nhượng, mua bán dự án. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải đủ lực, kinh nghiệm để làm.

"Các dự án này cần báo cáo rõ ràng, không khả thi sẽ thu hồi lại, nhất là doanh nghiệp nhà nước. Việc này quá lâu rồi, sắp tới, tỉnh cũng sẽ có tổ thẩm định lại các dự án, không khả thi sẽ thu hồi ngay, định hướng làm việc khác. Tâm niệm của cả hai tỉnh khi sáp nhập là mong mỏi có cùng nguyên liệu lớn cho vùng đất này. Đất nông nghiệp hạn chế nhất có thể việc chuyển đổi, còn không để lại cho con cháu. Không để xé lẻ, manh mún được”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.