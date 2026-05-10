Đẩy nhanh quy hoạch trạm sạc xe điện trên toàn quốc

TPO - Những chiếc xe điện ngày càng xuất hiện dày đặc tại khu vực trung tâm Hà Nội, phản ánh xu hướng chuyển đổi đang diễn ra rõ nét trước lộ trình hạn chế xe xăng vào vùng phát thải thấp. Với sự vào cuộc của các bên liên quan trong phát triển hạ tầng trạm sạc và cơ chế hỗ trợ tài chính, giao thông xanh được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ thời gian tới.

Hiệu quả thực tế từ phương tiện xanh

Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Trần Văn Hùng (40 tuổi) - tài xế xe ôm công nghệ bằng điện thường chạy ở khu vực phố Tràng Tiền - cho biết, phương tiện này giúp anh tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu so với xe máy xăng và góp phần giảm thiểu ô nhiễm. Bên cạnh đó, xe điện cũng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển thân thiện với môi trường của đông đảo du khách tại khu vực phố cổ.

Tương tự, chị Hoa - một nữ tài xế công nghệ tại khu vực bến xe Yên Nghĩa - chia sẻ, sau gần 4 năm chuyển đổi sang xe điện, mức tiết kiệm nhiên liệu của chị đạt từ 2 - 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Chị cũng khẳng định, nhờ ưu thế của xe điện nên hiện tại gia đình chị đều đã cùng chuyển sang sử dụng xe máy điện.

Anh Hùng cho biết xe máy điện giúp anh tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu so với xe máy xăng và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ảnh: Lộc Liên.

Được biết, theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến 31/12 năm nay, thành phố sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại 11 tuyến phố thuộc vùng lõi quận Hoàn Kiếm với diện tích 0,5 km2 (Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ).

Cụ thể, xe mô tô, xe gắn máy chạy bằng nhiên liệu hóa thạch của giới tài xế công nghệ sẽ dừng lưu thông vào khu vực này. Đối với người sử dụng xe cá nhân, thành phố dành ra 3 tháng để người dân đăng ký trực tuyến lộ trình chuyển đổi phương tiện.

Làm gì đảm bảo sinh kế người dân?



Theo nhiều người, quá trình chuyển đổi xanh tại Hà Nội đang ghi nhận sự đồng thuận từ người dân, song còn những thách thức nhất định về rào cản tài chính và hạ tầng. Ông Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi) đánh giá cao chủ trương chuyển đổi nhưng cũng khá lo ngại khi chênh lệch giữa giá trị thanh lý xe xăng cũ và chi phí đầu tư xe điện mới, bởi đây là một khoảng cách lớn đối với người lao động.

Bên cạnh đó, thời gian sạc pin cũng là một yếu tố cần được giải quyết. Theo anh Phạm Văn Thức (32 tuổi), vấn đề về dung lượng pin và thời gian chờ sạc xe máy điện kéo dài tới vài tiếng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của tài xế công nghệ vốn cần di chuyển 300-400km mỗi ngày. Dù vậy, anh Thức khẳng định hoàn toàn sẵn sàng chuyển sang xe điện nếu hệ thống trạm đổi pin được triển khai rộng rãi và tiện lợi.

Trước những phản ánh thực tế, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội mới đây khẳng định, thành phố đang áp dụng lộ trình hết sức thận trọng nhằm đảm bảo sinh kế của người dân, đặc biệt là nhóm lao động yếu thế. Việc mở rộng vùng hạn chế phương tiện sẽ chỉ được thực hiện khi hệ thống hạ tầng đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội cũng kiến nghị sớm ban hành các chính sách hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế, phí đăng ký và cấp biển số đối với phương tiện xanh nhằm tạo sự đồng thuận tối đa trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao chủ trương chuyển đổi xe xanh nhưng khá lo ngại khi chênh lệch giá trị giữa việc thanh lý xe xăng cũ và chi phí đầu tư xe điện mới. Ảnh: Lộc Liên.

Đẩy nhanh quy hoạch hạ tầng trạm sạc toàn quốc

Nhằm tháo gỡ triệt để các rào cản về cơ sở hạ tầng, Bộ Xây dựng hiện đang khẩn trương nghiên cứu Đề án phát triển mạng lưới trạm sạc xe ô tô điện trên quy mô toàn quốc. Đề án này bám sát Chỉ thị số 09/2026 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới tính đồng bộ và gắn kết chặt chẽ với hệ thống quy hoạch giao thông, đô thị và khu dân cư.

Để đảm bảo tính khả thi cao, Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá toàn diện khả năng đáp ứng của hệ thống lưới điện, quỹ đất, cũng như các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn phòng cháy chữa cháy và môi trường. Quá trình xây dựng Đề án cũng đồng thời tập trung hoàn thiện các cơ chế liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật, đấu nối điện, giá điện và quỹ đất.

Bộ Xây dựng hiện đang khẩn trương nghiên cứu Đề án phát triển mạng lưới trạm sạc xe ô điện trên quy mô toàn quốc. Ảnh: Lôc Liên.

Một trong những trọng tâm quan trọng của Đề án là khuyến khích mô hình xã hội hóa, thu hút tối đa nguồn lực từ các doanh nghiệp tư nhân và áp dụng linh hoạt hình thức hợp tác công - tư. Mục tiêu đặt ra là Đề án sẽ được trình phê duyệt và sẵn sàng triển khai ngay trong năm nay. Sự vào cuộc quyết liệt này hứa hẹn kiến tạo một nền tảng hạ tầng vững chắc, thúc đẩy người dân tự tin hướng tới một hệ thống giao thông đô thị xanh, sạch và phát triển bền vững...