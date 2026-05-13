Quảng Ninh muốn làm nhà máy điện gió trên biển đầu tiên

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa thống nhất cao chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại vùng biển gần bờ thuộc Đặc khu Cô Tô. Dự án có công suất dự kiến 50MW, được kỳ vọng mở đường cho hướng phát triển điện gió trên biển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đứng đầu trữ lượng than đến điện gió trên biển

Theo định hướng phát triển năng lượng xanh, Quảng Ninh đang đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, khảo sát và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4. Đây được xác định là dự án điện gió trên biển đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đánh dấu bước chuyển mới trong khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo tại khu vực ven biển, hải đảo.

Quảng Ninh tính làm nhà máy điện gió trên biển đầu tiên tại Cô Tô. Ảnh minh họa.

Dự án có công suất thiết kế khoảng 50MW, dự kiến triển khai tại vùng biển gần bờ của Đặc khu Cô Tô. Với điều kiện gió thuận lợi, Cô Tô được đánh giá là một trong những khu vực có nhiều tiềm năng phát triển điện gió, nhất là các dự án gần bờ và ngoài khơi. Việc nghiên cứu đầu tư dự án tại đây không chỉ nhằm bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế biển mới cho địa phương.

Quảng Ninh lâu nay là một trong những trung tâm năng lượng lớn của cả nước, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác, chế biến và sử dụng than. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển bền vững và giảm phát thải, tỉnh đang từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới các ngành công nghiệp sạch, thân thiện môi trường và có giá trị lâu dài.

Theo đánh giá của tỉnh, Quảng Ninh có tổng tiềm năng điện gió lên tới gần 16.000MW. Trong đó, tiềm năng điện gió trên biển khoảng 13.000MW, điện gió trên đất liền hơn 2.300MW. Đây là dư địa lớn để tỉnh phát triển các dự án năng lượng tái tạo nếu có quy hoạch phù hợp, cơ chế đầu tư đồng bộ và hạ tầng truyền tải được chuẩn bị sớm.

Ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - nhấn mạnh với lợi thế về tiềm năng điện gió, Quảng Ninh có cơ sở để trở thành trung tâm điện gió của cả nước. Vì vậy, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4, tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát tổng thể các khu vực có thể phát triển điện gió trên địa bàn.

Chiến lược chuyển dịch năng lượng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu việc phát triển điện gió phải được đặt trong chiến lược dài hạn về chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế xanh và bảo đảm an ninh năng lượng. Quá trình khảo sát, nghiên cứu dự án phải tính toán kỹ các yếu tố về kỹ thuật, nguồn gió, môi trường sinh thái, quốc phòng, an ninh, quy hoạch nuôi biển, giao thông đường thủy và đời sống người dân vùng ven biển, hải đảo.

Một vấn đề then chốt được tỉnh đặc biệt lưu ý là hạ tầng truyền tải điện. Các dự án điện gió, nhất là điện gió trên biển và ngoài khơi, chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được kết nối đồng bộ với hệ thống lưới điện. Do đó, Quảng Ninh định hướng phát triển điện gió gắn với quy hoạch truyền tải, bảo đảm nguồn điện sau khi phát ra có thể được hấp thụ, phân phối và sử dụng hiệu quả.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh xác định 23 dự án nguồn điện thuộc các loại hình năng lượng tái tạo và thân thiện môi trường, với tổng công suất khoảng 3.502MW. Đây là cơ sở để địa phương thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng, từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng sạch, hiện đại.