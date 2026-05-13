Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện tại TPHCM tiếp tục lập kỷ lục

PV

Mặc dù từ đầu tháng 5 đến nay đã có những con mưa dông khá lớn, nhưng thời tiết tại TPHCM vẫn nắng nóng và oi bức kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân TPHCM tiếp tục lập kỷ lục mới.

img-6890.png
Tiêu thụ điện tại TPHCM tiếp tục lập kỷ lục mới.

Cụ thể, ngày 8/5/2026, tổng lượng điện tiêu thụ của TPHCM đạt xấp xỉ 191,5 triệu kWh, vượt qua các đỉnh cao nhất trước đó vào các ngày 7 và 8/4/2026 (xấp xỉ 191 triệu kWh). Tuy nhiên, đến ngày 12/5/2026, tổng lượng điện tiêu thụ của Thành phố tăng vọt, đạt 195,09 triệu kWh, cao hơn đến 9,1% sản lượng ngày cao nhất năm 2025 (178,8 triệu kWh ngày 5/8/2025).

img-6891.jpg
Nhân viên EVNHCMC hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn mùa nắng nóng.

Xét theo tuần, tiêu thụ điện tuần 4 - 10/5 đạt 1,282 tỷ kWh, cao nhất tính từ đầu năm. Dự báo tuần 11 - 17/5/2026, tổng lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao, đạt 1,3 tỷ kWh, cao hơn 1,78% so với sản lượng tiêu thụ của tuần 4 - 10/5 vừa qua.

Cơ quan dự báo thời tiết cho biết từ nay đến cuối tháng sẽ có mưa, nhiệt độ phần nào sẽ giảm nhưng không nhiều và vẫn có những đợt nắng nóng, oi bức. Mặt khác, mưa đầu mùa thường kèm giông lốc, dẫn đến nhiều rủi ro về sự cố đối với lưới điện như cây đổ, tôn bay…

Trước bối cảnh đó, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, khẩn trương xử lý sự cố (nếu xảy ra). Tổng công ty yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp ngắn hạn và trung hạn nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cung cấp điện, ưu tiên các khách hàng quan trọng như bệnh viện, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp, các trường học (nhất là trong giai đoạn tổ chức các kỳ thi chuyển cấp, đại học).

img-6892.png
Dự báo lượng điện tiêu thụ của Thành phố trong tuần này (11 - 17/5) vẫn tiếp tục tăng.

EVNHCMC đề nghị khách hàng và người sử dụng điện tiếp tục quan tâm sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, vừa để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Thành phố.

PV
#Tiêu thụ điện cao kỷ lục tại TPHCM #Ảnh hưởng nắng nóng đến tiêu thụ điện #Chính sách tiết kiệm điện mùa hè #Quản lý và xử lý sự cố lưới điện

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe