Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện tại TPHCM tiếp tục lập kỷ lục

Mặc dù từ đầu tháng 5 đến nay đã có những con mưa dông khá lớn, nhưng thời tiết tại TPHCM vẫn nắng nóng và oi bức kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân TPHCM tiếp tục lập kỷ lục mới.

Cụ thể, ngày 8/5/2026, tổng lượng điện tiêu thụ của TPHCM đạt xấp xỉ 191,5 triệu kWh, vượt qua các đỉnh cao nhất trước đó vào các ngày 7 và 8/4/2026 (xấp xỉ 191 triệu kWh). Tuy nhiên, đến ngày 12/5/2026, tổng lượng điện tiêu thụ của Thành phố tăng vọt, đạt 195,09 triệu kWh, cao hơn đến 9,1% sản lượng ngày cao nhất năm 2025 (178,8 triệu kWh ngày 5/8/2025).

Xét theo tuần, tiêu thụ điện tuần 4 - 10/5 đạt 1,282 tỷ kWh, cao nhất tính từ đầu năm. Dự báo tuần 11 - 17/5/2026, tổng lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao, đạt 1,3 tỷ kWh, cao hơn 1,78% so với sản lượng tiêu thụ của tuần 4 - 10/5 vừa qua.

Cơ quan dự báo thời tiết cho biết từ nay đến cuối tháng sẽ có mưa, nhiệt độ phần nào sẽ giảm nhưng không nhiều và vẫn có những đợt nắng nóng, oi bức. Mặt khác, mưa đầu mùa thường kèm giông lốc, dẫn đến nhiều rủi ro về sự cố đối với lưới điện như cây đổ, tôn bay…

Trước bối cảnh đó, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, khẩn trương xử lý sự cố (nếu xảy ra). Tổng công ty yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp ngắn hạn và trung hạn nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cung cấp điện, ưu tiên các khách hàng quan trọng như bệnh viện, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp, các trường học (nhất là trong giai đoạn tổ chức các kỳ thi chuyển cấp, đại học).

EVNHCMC đề nghị khách hàng và người sử dụng điện tiếp tục quan tâm sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, vừa để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Thành phố.

