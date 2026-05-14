Tạm giữ kẻ lợi dụng 'giải bùa' để hiếp dâm thiếu nữ ngay tại điện thờ

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.M. (SN 1995, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”, sau khi đối tượng bị tố lợi dụng hoạt động tâm linh để xâm hại tình dục một thiếu nữ.

Theo thông tin ban đầu, Công an phường Yên Dũng tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T.(SN 2008, trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) về việc bị N.V.M. thực hiện hành vi xâm hại tình dục tại điện thờ của gia đình đối tượng trên địa bàn phường Yên Dũng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Dũng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra. Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định N.V.M. đã lợi dụng việc “giải bùa Tứ Phủ” để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đối với chị N.T.T.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, N.V.M. đã đến Công an phường Yên Dũng đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Yên Dũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.