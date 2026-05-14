Pháp luật

Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu cũ được giảm án

Tân Châu

TPO - Ông Phạm Minh An (cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) được cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, qua đó được giảm 6 tháng tù.

Chiều 14/5, HĐXX Tòa phúc thẩm TAND tối cao TPHCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cũ, gây thất thoát 38 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Minh An (bìa phải) và các bị cáo trong vụ án.

HĐXX phúc thẩm tuyên giảm cho bị cáo Phạm Minh An (cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu) từ 5 năm tù xuống còn 4 năm 6 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX phúc thẩm cũng tuyên giảm án cho các bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Huỳnh Tuấn Anh (cựu giám đốc Công ty TNHH TM DV Tạ Thiên Ân) từ 8 năm tù xuống còn 7 năm tù; Tạ Quang Trường (cựu phó Tổng giám đốc Cty CP y dược phẩm Vimedimex) từ 7 năm tù xuống còn 6 năm 6 tháng tù và Lê Hữu Lễ (cựu Trưởng phòng Kinh doanh thiết bị y tế thuộc Cty CP y dược phẩm Vimedimex) từ 7 năm tù xuống còn 6 năm tù.

Trong khi đó, đối với các bị cáo phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", HĐXX phúc thẩm đã tuyên tăng án so với bản án sơ thẩm. Cụ thể: Tăng mức án từ 4 năm tù lên 5 năm tù đối với bị cáo Trần Mạnh Hải (cựu Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); tăng từ 3 năm tù lên thành 4 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đỗ Hữu Hải (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà).

Phiên tòa phúc thẩm được mở sau khi bản án sơ thẩm của TAND TPHCM (tuyên ngày 3/12/2025) có đơn kháng cáo kêu oan và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.

Theo nội dung vụ án, tháng 5/2021, khi Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu phát thông báo mời thầu, bị cáo Huỳnh Tuấn Anh và Lê Hữu Lễ đã thỏa thuận để Công ty Vimedimex đứng tên dự thầu, còn Công ty Tạ Thiên Ân chuẩn bị hàng hóa.

Hai công ty này không ký kết liên danh theo quy định mà để Công ty Tạ Thiên Ân mua hàng rồi bán lại cho Công ty Vimedimex với giá đã được đẩy lên. Công ty Vimedimex sau đó bán cho Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu. Lợi nhuận dự kiến của Công ty Vimedimex khoảng 683 triệu đồng, tương đương từ 1,7 - 1,8% giá trị gói thầu.

Công ty Vimedimex tuy không có hàng, không làm việc với nhà phân phối nhưng hồ sơ dự thầu lại xuất hiện đầy đủ ủy quyền và cam kết cung cấp thiết bị. Toàn bộ hồ sơ chứng từ trên đều do Công ty Tạ Thiên Ân cung cấp để hợp thức hóa. Khi Công ty Vimedimex trúng thầu, doanh nghiệp này tiếp tục ký hợp đồng mua trọn gói từ Công ty Tạ Thiên Ân, không tuân thủ cam kết ban đầu trong hồ sơ dự thầu.

Hành vi này bị cáo buộc là gian lận đấu thầu, gây sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu và đẩy giá thiết bị lên cao bất thường.

Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu Phạm Minh An đã bỏ qua việc kiểm tra hồ sơ; ký duyệt dự toán dựa trên chứng thư không hợp lệ dẫn đến việc tổ chức đấu thầu sai quy định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

