Đào Minh Quân, Lisa Phạm bị tuyên án tù chung thân

TPO - Ngoài Đào Minh Quân, Lisa Phạm cũng bị tuyên án tù chung thân vì thành lập tổ chức chống phá Nhà nước, tuyển mộ thành viên thực hiện nhiều vụ khủng bố.

Chiều 14/5, sau một ngày xét xử và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm đối với Đào Minh Quân - đối tượng cầm đầu tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” cùng các đồng phạm về các tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Quang cảnh tòa tuyên án. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đào Minh Quân mức án tù chung thân về cả hai tội danh nói trên, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Phạm Lisa (Phạm Anh Đào) mức án tù chung thân và bị cáo Hà Xuân Nghiêm 13 năm tù, cùng về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Các bị cáo: Huỳnh Thị Thắm (Huỳnh Tammy Thắm), Lâm Ái Huệ (Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm), Đào Kim Quang (Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiên) bị tuyên phạt cùng mức án 20 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Xuyến bị tuyên phạt 14 năm tù; Nguyễn Quang Đính và Trần Thị Hồng Duyên cùng bị tuyên phạt 12 năm tù và quản chế 5 năm; Hoàng Thông và Hà Trường Xuân cùng bị tuyên phạt 10 năm tù, trong đó bị cáo Hà Trường Xuân bị quản chế 5 năm. Bị cáo Nguyễn Văn Trung bị tuyên phạt 7 năm tù và quản chế 5 năm.

HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo: Phạm Hoàng và Trịnh Bá Hạnh cùng mức án 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Khoa, Vương Văn Hồng Nam, Nguyễn Việt Tú cùng mức án 6 năm tù; Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Thị Hường, Huỳnh Nhật Phương, Trần Thị Kim Hoa, Nguyễn Ngọc Châu, Bùi Thị Ánh Ngọc cùng mức án 5 năm tù; Hoàng Chí Tiên 3 năm tù. Các bị cáo này còn bị áp dụng hình phạt quản chế từ 2 đến 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù. Các bị cáo trên bị tuyên phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo khoản 2 Điều 109 Bộ luật Hình sự,

Phiên tòa có mặt 18 bị cáo. Tòa xét xử vắng mặt 6 bị cáo, gồm: Đào Minh Quân (74 tuổi), Phạm Lisa (tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi), Huỳnh Thị Thắm (tức Huỳnh Tammy Thắm, 45 tuổi), Đào Kim Quang (tức Francis Andre Solvang hoặc Đào Văn Tiền, 73 tuổi), Lâm Ái Huệ (58 tuổi, quê An Giang) và Hà Xuân Nghiêm (63 tuổi).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa, bị cáo Đào Minh Quân (hiện ở Hoa Kỳ) là đối tượng nổi tiếng trên mạng. Bất mãn chế độ, với sự huyễn hoặc lật đổ chế độ trong nước, khôi phục lại chế độ “Đệ tam Cộng hòa”, Đào Minh Quân đã vận động các đối tượng lưu vong bất mãn người Việt ở hải ngoại thành lập cái gọi là “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và tự xưng Hoàng đế, Tổng thống hoặc Thủ tướng của tổ chức này.

Đào Minh Quân đã cấu kết với nhiều đối tượng, trong đó có bị cáo Phạm Lisa xây dựng ra bộ máy, tự bầu các chức danh tự xưng như các bộ trưởng, tự phong chức tước như cấp tướng, chuẩn tướng trong quân đội và giao nhiệm vụ cụ thể.

Nhóm “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã xây dựng đường hướng chống phá, phân nhiệm, kêu gọi quyên góp tài chính, phát triển, tuyển chọn thành viên vào trong nước. Trong thời gian dài, bằng những lời hứa hão, đánh vào tâm lý vật chất, nhóm “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân đứng đầu đã thâu nạp, chiêu dụ nhiều thành viên trong nước, đặt bí số để tránh bị phát hiện, sau đó phân nhiệm và chu cấp tài chính để các đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội.

Phương pháp các bị cáo sử dụng là bạo động vũ trang kết hợp “đấu tranh bất bạo động”. Bị cáo Đào Minh Quân và các đối tượng cầm đầu đã câu kết các chân rết trong nước, lập các nhóm vũ trang mua, chế tạo vũ khí, vật liệu nổ để hoạt động khủng bố, phá hoại nhằm vào trụ sở cơ quan Nhà nước, các công trình trọng điểm, sân bay… để gây bất ổn về chính trị - xã hội, khuếch trương thanh thế.

Từ năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đào Minh Quân và nhóm “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, các đối tượng đã gây ra nhiều vụ khủng bố như: Đốt phá nhà tạm giữ phương tiện giao thông của Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai cũ), đốt Nhà gửi xe sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), đặt bom nhằm gây nổ Cục thuế tỉnh Bình Dương (cũ).

Đào Minh Quân và nhóm “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tài trợ xây dựng các mạng lưới để thâu nạp thành viên, viết bài chống phá, xuyên tạc lãnh tụ Hồ Chí Minh; xuyên tạc nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc, bôi nhọ những lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết giữa nhân dân và chính quyền…