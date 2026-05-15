Xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương chậm xây trường nội trú biên giới

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh điều này khi chủ trì cuộc họp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, chiều 14/5.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, tính đến ngày 12/5, trong tổng số 108 trường đã khởi công: 1 trường đã khánh thành, đưa vào sử dụng; 25 trường trong danh mục 100 trường đã hoàn thành thi công phần thô và đang thi công hoàn thiện; 50 trường tiến tới hoàn thành thi công phần thô; 2 trường đang san lấp mặt bằng; 15 trường đang tập trung thi công phần móng.

Một số địa phương cam kết phấn đấu có 21 trường hoàn thành trước 30/6/2026. Tuy nhiên, hiện nay có 5 địa phương đang chậm tiến độ so với kế hoạch và một vài trường gặp khó khăn do vị trí thi công có địa chất phức tạp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Ghi nhận sự cố gắng của các bộ, cơ quan, địa phương, song Phó Thủ tướng cũng lưu ý, tiến độ triển khai tại một số địa phương còn chậm; tổng mức đầu tư nhiều dự án tăng cao so với khái toán ban đầu; một số nơi còn lúng túng, chưa thật sự quyết liệt, chưa bám sát phương châm "6 rõ".

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ GD&ĐT là cơ quan đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả triển khai chương trình.

Về kinh phí, Phó Thủ tướng đề nghị rà soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, nhu cầu vốn từng dự án; làm rõ nguyên nhân tăng vốn; tiết giảm tối đa các hạng mục chưa thực sự cần thiết; bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh hình thức, lãng phí.

Phó Thủ tướng đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình. Đối với các trường đã khởi công năm 2025, việc sử dụng nguồn lực đầu tư phải tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực.

Đối với các địa phương chậm tiến độ, Bộ GD&ĐT tổng hợp, báo cáo cụ thể trách nhiệm người đứng đầu. Trường hợp thiếu quyết liệt, để ảnh hưởng tiến độ chung thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm túc.