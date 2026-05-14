Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đội TNTP Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Châu Linh Châu Linh

TPO - Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Tối 14/5, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và đại nhạc hội với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Buổi lễ còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư Đoàn, lãnh đạo Hội đồng Đội T.Ư: Ông Vũ Trọng Kim - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Lê Thanh Đạo - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ hai T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Lam - nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

tp-anh-trao.jpg
Đội TNTP Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội T.Ư đã đại diện cho tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Châu Linh Châu Linh
#T.Ư Đoàn #Hội đồng Đội Trung ương #kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh #thiếu nhi Việt Nam #kỷ nguyên mới #Huân chương Lao động hạng Nhất #Cánh én hồng #Giải thưởng Kim Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe