Đội TNTP Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

TPO - Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Tối 14/5, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và đại nhạc hội với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Buổi lễ còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư Đoàn, lãnh đạo Hội đồng Đội T.Ư: Ông Vũ Trọng Kim - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Lê Thanh Đạo - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ hai T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Lam - nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Tại chương trình, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội T.Ư đã đại diện cho tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

