Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho sự phát triển toàn diện của thiếu nhi

TPO - Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần ưu tiên nguồn lực phù hợp để đầu tư trường lớp, thiết chế văn hóa, thể thao, điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi; chăm lo tốt hơn điều kiện học tập, vui chơi và phát triển toàn diện cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tối 14/5, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và đại nhạc hội với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Tham dự chương trình, có bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Buổi lễ còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư Đoàn, lãnh đạo Hội đồng Đội T.Ư: Ông Vũ Trọng Kim - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Lê Thanh Đạo - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ hai T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Lam - nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Các em thiếu nhi tham dự chương trình.

Gieo những "hạt giống" tốt lành trong tâm hồn trẻ thơ

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã ôn lại truyền thống cách đây tròn 85 năm, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trực tiếp sáng lập và giao nhiệm vụ, Hội Nhi đồng cứu quốc - tổ chức tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã ra đời, mở đầu cho chặng đường vẻ vang của một tổ chức cách mạng dành cho thiếu niên, nhi đồng Việt Nam, trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện giàu truyền thống, giàu tính nhân văn đối với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam.

Chủ đề của đợt kỷ niệm năm nay - “Đội ta lớn lên cùng đất nước” đã khái quát sâu sắc hành trình 85 năm của tổ chức Đội: lớn lên cùng cách mạng, cùng dân tộc, cùng những bước phát triển của đất nước và cùng sự trưởng thành của lớp lớp thiếu nhi Việt Nam.

Suốt chặng đường ấy, vai trò của Đoàn được thể hiện không chỉ ở việc chăm lo xây dựng tổ chức Đội mạnh mà còn ở việc liên tục tổ chức các phong trào, sân chơi, các ngày hội, các hành trình giáo dục truyền thống, các công trình phần việc vì thiếu nhi.

Anh Bùi Quang Huy đọc diễn văn kỷ niệm tại chương trình.

Hành trình 85 năm của Đội không chỉ được làm nên bởi truyền thống vẻ vang, mà còn được bồi đắp mỗi ngày bằng sự tận tụy, sáng tạo, yêu thương và trách nhiệm của các thế hệ cán bộ làm công tác Đội, của các em đội viên, thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc.

"Tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ phụ trách Đội, các thầy cô giáo làm Tổng phụ trách Đội, các anh, chị phụ trách thiếu nhi, cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã luôn đồng hành, âm thầm gieo những hạt giống tốt lành trong tâm hồn trẻ thơ. Các đồng chí, các thầy cô và các em chính là những hình ảnh đẹp, góp phần làm sáng thêm truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh", anh Bùi Quang Huy nói.

Theo anh Huy, các em đang lớn lên trong một giai đoạn phát triển mới của đất nước - giai đoạn đặt ra yêu cầu cao hơn về tri thức, đạo đức, bản lĩnh, kỹ năng và khát vọng vươn lên của mỗi con người Việt Nam. Đây là thời đại của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, mở ra cho các em nhiều cơ hội hơn để học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện và hiện thực hóa ước mơ của mình.

Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, điều làm nên giá trị bền vững của mỗi con người vẫn là lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó, lối sống trung thực, nhân ái, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đó cũng chính là những giá trị tốt đẹp mà tổ chức Đội đã bền bỉ vun đắp cho các thế hệ thiếu nhi Việt Nam trong suốt 85 năm qua.

"Anh mong các em luôn tự hào về màu khăn quàng đỏ trên vai, luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy và biến những điều đó thành việc làm cụ thể trong học tập, rèn luyện và cuộc sống hằng ngày; biết yêu thương gia đình, kính trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè, sống có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và với quê hương, đất nước.

Đồng thời, các em cũng cần chủ động học hỏi cái mới, mạnh dạn tiếp cận khoa học, công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng số, rèn luyện thể chất, trau dồi kỹ năng để chuẩn bị cho mình hành trang vững vàng bước vào tương lai", anh Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy tin tưởng rằng, với truyền thống 85 năm vẻ vang của Đội, với sự chăm lo của gia đình, nhà trường, tổ chức Đoàn, Đội và toàn xã hội, các em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập tốt, rèn luyện chăm, viết tiếp những trang đẹp của tuổi thơ Việt Nam bằng chính những việc làm tốt mỗi ngày, bằng nghị lực, lòng nhân ái và những ước mơ đẹp của mình.

Đội TNTP Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tiếp tục chắp cánh ước mơ cho các thế hệ măng non

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội, các anh chị phụ trách, các thầy giáo, cô giáo cùng những người đang ngày đêm tận tụy, yêu thương và đồng hành với thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc; bằng trách nhiệm, tâm huyết và tình cảm của mình đã góp phần chăm lo, giáo dục và chắp cánh ước mơ cho các thế hệ măng non của đất nước.

Để thiếu nhi được phát triển toàn diện, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc hơn nữa, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ngành, đoàn thể, nhà trường và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại chương trình.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; ưu tiên nguồn lực phù hợp để đầu tư trường lớp, thiết chế văn hóa, thể thao, điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi; chăm lo tốt hơn điều kiện học tập, vui chơi và phát triển toàn diện cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các bộ, ngành, cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ trẻ em; tăng cường phòng, chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích; đặc biệt quan tâm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng để các cháu được sống và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên lãnh đạo T.Ư Đoàn, nguyên lãnh đạo Hội đồng Đội T.Ư trao giải thưởng Cánh én hồng cho Tổng phụ trách Đội tiêu biểu và giải thưởng Kim Đồng cho các đội viên tiêu biểu.

"Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên, tổ chức Đội cùng các thầy giáo, cô giáo, anh chị phụ trách Đội, tôi mong tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để các phong trào của Đội ngày càng gần gũi, hấp dẫn, thiết thực hơn với thiếu nhi; đồng thời luôn là những người truyền cảm hứng, yêu thương, lắng nghe, đồng hành và chắp cánh ước mơ cho các cháu; giúp các cháu được rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên", Phó Thủ tướng nói.

Cuối cùng, mỗi gia đình hãy thực sự là mái ấm tràn đầy yêu thương của trẻ em; dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, lắng nghe, đồng hành cùng các cháu trong học tập và cuộc sống; để mỗi em nhỏ đều cảm nhận được sự yêu thương, sẻ chia và hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình.

