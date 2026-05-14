Tuyên dương Tổng phụ trách Đội tiêu biểu và Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Ninh Bình

TPO - Ngày 14/5, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026); tuyên dương giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu và Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2026.

Tham dự chương trình, có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; anh Lâm Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn.

Những người lặng thầm giữ nhịp, bền bỉ, tận tâm

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh ôn lại truyền thống 85 năm - một chặng đường đủ dài để những mầm xanh ngày nào trở thành những cánh rừng vững chãi, để những ước mơ non nớt hóa thành lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho xã hội. Và cũng từng ấy năm, Đội đã trở thành người bạn, đồng hành thân thiết, là mái nhà ấm áp, là nơi bắt đầu của những điều tươi sáng và tốt đẹp nhất trong mỗi con người.

Cùng sự lớn mạnh của đất nước, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên quê hương Ninh Bình cũng không ngừng khởi sắc và đạt nhiều kết quả đáng tự hào. Tổ chức Đội trong toàn tỉnh ngày càng được củng cố vững mạnh, nội dung hoạt động có nhiều đổi mới, thiết thực và gần gũi với thiếu nhi.

Các phong trào tiêu biểu như “Thiếu nhi Ninh Bình thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nói lời hay làm việc tốt”, phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn tới trường - cùng hướng tới tương lai”... được triển khai hiệu quả, tạo môi trường để các em rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, góp phần xây dựng thế hệ măng non Ninh Bình chăm ngoan, học giỏi, sống trách nhiệm và giàu khát vọng vươn lên.

"Nếu Đội là một bản nhạc đẹp, thì các anh chị Tổng phụ trách chính là những người lặng thầm giữ nhịp. Nếu Đội là một hành trình, thì các anh chị chính là những người dẫn đường bền bỉ và tận tâm. Công việc của các anh chị không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng lại đòi hỏi một trái tim đủ lớn để yêu thương, kiên nhẫn và đồng hành cùng các em qua từng bước trưởng thành. Đó là những ngày miệt mài tổ chức hoạt động, là những đêm trăn trở tìm cách làm mới phong trào, là niềm vui giản dị khi thấy một em nhỏ tự tin hơn, trưởng thành hơn từng ngày", Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh nói.

Những Tổng phụ trách Đội tiêu biểu, những chỉ huy Đội giỏi - những bông hoa đẹp trong vườn hoa Đội, đang âm thầm tỏa hương bằng chính sự tận tụy và đam mê của mình.

Giúp thiếu nhi phát triển toàn diện

Phát biểu tại chương trình, bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và những nỗ lực vươn lên của các em đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh.

Bà Đinh Thị Lụa nhấn mạnh, chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, các cấp bộ Đoàn, Đội tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường học tập, rèn luyện an toàn, lành mạnh để thiếu nhi Ninh Bình phát triển toàn diện, trở thành những công dân có tri thức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến trong thời kỳ mới.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, cần coi việc trang bị tri thức, kỹ năng và năng lực làm chủ khoa học công nghệ cho thiếu nhi là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, chiến lược; tạo điều kiện tốt nhất để các em tiếp cận ngoại ngữ, tin học và khoa học công nghệ; lấy tri thức làm nền tảng tự tin hội nhập trong kỷ nguyên số.



Tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, năng lực tự bảo vệ, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh; đồng thời chú trọng kỹ năng số, giúp thiếu nhi sử dụng internet an toàn, biết sàng lọc thông tin và phòng tránh rủi ro trên không gian mạng.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tuyên dương 35 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu và 50 Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2026.

Tại chương trình đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng Đội tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc thành lập Hội đồng Đội tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, triển khai công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; đồng thời tạo nền tảng để các hoạt động Đội tiếp tục được triển khai đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.