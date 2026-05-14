Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp giữ chức Bí thư phường

Chúc Trí

TPO - Ông Nguyễn Văn Vũ Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chiều 14/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Vũ Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc nhiệm kỳ 2025 – 2030.

anh-1-2.jpg
Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao quyết định cho tân Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc - ông Nguyễn Văn Vũ Minh. Ảnh: M. Nhân

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Vũ Minh khẳng định, sẽ không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng bộ phường quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị. Xây dựng Sa Đéc phát triển toàn diện, xứng tầm vị thế trung tâm kinh tế, văn hóa đặc sắc.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đánh giá, dù tuổi đời còn khá trẻ, tân Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc đã trải qua nhiều cương vị quan trọng như: Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ.

“Quá trình rèn luyện từ cơ sở đến cấp tỉnh là nền tảng vững chắc để ông Vũ Minh tiếp tục đảm nhận trọng trách mới tại một địa phương giàu truyền thống và tiềm năng như Sa Đéc”, ông Thắng nhấn mạnh.

Chúc Trí
#Đồng Tháp #Sa Đéc #Nguyễn Văn Vũ Minh #bổ nhiệm #đảng ủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe