Vì sao nhiều nghệ sĩ Việt lạm dụng chất kích thích?

TP - “Ma túy thật sự đáng sợ… Nó không phá người ta trong một ngày. Nó kéo người ta đi khỏi chính mình từng chút một”.

​

Dòng chia sẻ của Phi Thanh Vân sau cú trượt của Miu Lê chỉ ra mặt tối của giới giải trí. Những vụ việc liên tiếp bị phanh phui thời gian qua cho thấy ánh đèn sân khấu, đời sống về đêm và sự lệch chuẩn trong môi trường giải trí khiến không ít người trượt dài.

​Theo ghi nhận của Tiền Phong, nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là DJ, rapper, nhà sản xuất âm nhạc và ca sĩ hoạt động trong môi trường về đêm có xu hướng tìm đến chất cấm để tạo cảm giác hưng phấn, kích thích cảm xúc và hỗ trợ quá trình sáng tác, biểu diễn.

​Cần sa là chất cấm được nhắc đến phổ biến. Nhiều người sử dụng với suy nghĩ giúp tư duy “bay bổng” hơn khi làm nhạc. Việc sử dụng kéo dài dễ dẫn đến lệ thuộc tâm lý, lạm dụng và khó kiểm soát hành vi.

​Nhiều nghệ sĩ trẻ chịu ảnh hưởng văn hóa giải trí phương Tây, ở một số nơi cần sa được hợp pháp hóa. Dù vậy, tại Việt Nam, đây vẫn là chất ma túy bị cấm tuyệt đối.

​Tìm hiểu sâu hơn, có nghệ sĩ cho rằng áp lực nghề nghiệp, lịch diễn dày đặc và môi trường giải trí về đêm là yếu tố khiến nhiều nghệ sĩ dễ tiếp cận chất kích thích. Ban đầu, họ tìm đến để giải tỏa căng thẳng hoặc tìm cảm giác mới lạ, nhưng về lâu dài có thể dẫn đến phụ thuộc, thậm chí sử dụng các loại ma túy mạnh hơn.

​Liên tiếp các vụ việc nghệ sĩ vướng bê bối ma túy thời gian qua cho thấy tình trạng lạm dụng chất cấm trong giới giải trí đang ở mức đáng báo động. Chỉ một scandal liên quan ma túy cũng có thể khiến nghệ sĩ đánh mất hình ảnh, sự nghiệp và niềm tin từ công chúng.

​D, 39 tuổi, TPHCM (tên đã đổi theo yêu cầu của nhân vật), một quản lý nghệ sĩ, chuyên gia truyền thông có nhiều năm làm nghề nói với Tiền Phong rằng showbiz là môi trường có quá nhiều đặc thù mà người ngoài khó hình dung hết.

​“Nghệ sĩ không sống như người bình thường làm việc 8 tiếng/ngày. Có giai đoạn họ chạy show liên tục, thức trắng đêm, di chuyển liên tục. Nhưng cũng có lúc họ rơi vào trạng thái quá rảnh, quá cô độc. Nhịp sống thất thường đó rất dễ khiến người ta tìm đến những cuộc vui để giải tỏa”, người này nói.

​Ban đầu nhiều người chỉ xuất hiện trong các buổi tiệc, cuộc nhậu, những lần tụ tập sau show diễn. Nhưng từ rượu bia, môi trường bar, pub, không ít người bị kéo dần sang những thứ “nặng đô” hơn.

Thế giới hào nhoáng về đêm kéo theo nhiều cạm bẫy Ảnh minh họa: AI

​“Có người tự huyễn hoặc bản thân rằng dùng để tỉnh táo, để giải sầu, để tìm cảm hứng sáng tạo. Nhưng khi đã lệ thuộc gần như không còn đường lui. Rất nhiều người đến lúc sự nghiệp sụp đổ, vướng vòng lao lý mới nhận ra mọi thứ đã quá muộn”, anh nói. Điều đáng sợ nhất của ma túy là không xuất hiện như một cú ngã tức thời, mà len lỏi rất chậm, lấy đi năng lượng, sự tỉnh táo và nhân cách của nghệ sĩ từng chút một.

​Nhiều nghệ sĩ tâm sự với D việc liên tục giữ hình ảnh hoàn hảo khiến nhiều nghệ sĩ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Nỗi sợ bị tụt lại phía sau là thứ rất đáng sợ.

​“Có người nói trạng thái kiệt sức tinh thần kéo dài khiến nhiều người nổi tiếng tìm đến thuốc an thần hoặc chất kích thích giải tỏa tạm thời. Điều đáng buồn là càng nổi tiếng lại càng cô đơn. Họ khó tin tưởng các mối quan hệ xung quanh vì không biết người ta đến với mình vì con người thật hay vì danh tiếng. Lúc đó, họ lấy lý do cô lập dẫn đến trầm cảm, lại rơi vào vòng xoáy lệ thuộc chất kích thích”, anh nhận định.

​Không chỉ nghệ sĩ, những người làm trong ngành giải trí như DJ, vũ công hay quản lý sân khấu cũng thường xuyên tiếp xúc với môi trường làm việc kéo dài từ đêm đến rạng sáng. T, 32 tuổi, một quản lý quán bar tại TPHCM, đề nghị giấu tên, cho biết việc bị mời mọc sử dụng chất kích thích gần như là câu chuyện quá quen trong giới sống về đêm. Đó là vốn luôn tồn tại sự kích thích mạnh về âm thanh, ánh sáng, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội phức tạp. Điều đó khiến những người trẻ trong ngành dễ bị cuốn theo tâm lý đám đông.

​