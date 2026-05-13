Bắc Ninh muốn biến di sản nghìn năm thành ‘mỏ vàng’

Nguyễn Thắng

TPO - Với hơn 40 đạo diễn, nhà sản xuất phim, biên kịch hội tụ về vùng đất Kinh Bắc, Bắc Ninh đang cho thấy tham vọng đưa kho tàng di sản nghìn năm, đình chùa cổ kính, làng nghề và văn hóa quan họ trở thành “mỏ vàng” của điện ảnh Việt Nam.

Ngày 13/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị Điện ảnh - Kết nối di sản và du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Sự kiện được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu đăng cai Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXV năm 2027, đồng thời mở ra chiến lược đưa điện ảnh trở thành “cánh cửa” quảng bá văn hóa Kinh Bắc ra thế giới.

Hàng loạt dự án phim đã được hé lộ ngay tại hội nghị. Cụ thể, dự án phim hoạt hình Đại chiến Như Nguyệt, đề án phim tài liệu Bước chân tĩnh lặng về hành trình tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm trong đời sống đương đại.

Đạo diễn Lê Đức Tiến công bố hai dự án Ánh sáng Luy LâuThượng hoàng và công chúa Huyền Trân khai thác đề tài Phật giáo và triều Trần. Nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc giới thiệu dự án phim lịch sử Thiên Đô về vua Lý Thái Tổ và quá trình dựng xây triều Lý. Đáng chú ý, bộ phim Chị chị em em sẽ bấm máy vào cuối tháng 5 với nhiều bối cảnh quay tại Bắc Ninh.

Theo nhiều đại biểu, việc đưa hình ảnh làng quan họ, đình cổ, chùa nghìn năm tuổi hay các làng nghề truyền thống lên màn ảnh sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho du lịch, đồng thời góp phần “đánh thức” giá trị di sản theo cách hiện đại hơn.

Tuy vậy, để thực sự hình thành công nghiệp phim trường, Bắc Ninh cần đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng điện ảnh, đặc biệt là xây dựng phim trường cổ trang phục vụ các dự án lịch sử và ban hành cơ chế hỗ trợ dài hạn cho các đoàn phim.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn trao đổi tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn khẳng định để trở thành điểm hẹn của điện ảnh, một địa phương không chỉ cần cảnh đẹp mà còn phải có chiều sâu văn hóa và những câu chuyện chạm tới cảm xúc khán giả. Bắc Ninh có đầy đủ điều đó.

Theo lãnh đạo tỉnh, Bắc Ninh hiện có hơn 3.000 di tích, hơn 1.450 di tích được xếp hạng, 10 di tích quốc gia đặc biệt cùng 8 di sản thế giới, là địa phương di sản thế giới nhiều nhất nước. Bắc Ninh còn là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích vương triều Lý, sở hữu không gian văn hóa đặc biệt với quan họ, lễ hội và làng cổ.

Ông Mai Sơn cho biết Bắc Ninh sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ các đoàn làm phim, từ giới thiệu bối cảnh, hỗ trợ thủ tục hành chính đến miễn phí nhiều điểm tham quan cho các đoàn khảo sát, ghi hình.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng gợi mở nhiều đề tài mới cho điện ảnh, không chỉ là lịch sử hay văn hóa truyền thống mà còn là câu chuyện đời sống công nhân, những người trẻ từ miền núi xa quê đến Bắc Ninh lập nghiệp giữa dòng chảy công nghiệp hóa hôm nay.

“Quan trọng là biến di sản thành tài sản, làm sao để người dân sống được bằng di sản”, ông Mai Sơn nhấn mạnh.

#Phát triển điện ảnh Bắc Ninh #Bảo tồn di sản văn hóa #Du lịch qua phim ảnh #Dự án phim lịch sử và văn hóa

